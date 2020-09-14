Проєкт державного бюджету на наступний рік передбачає виділення 173, 8 мільярда гривень на сферу освіти, що на 34 мільярди більше, ніж це було минулого року.

Цю інформацію оприлюднило Міністерство фінансів України.

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На шо підуть гроші в сфері освіти:

102,5 мільярда гривень пропонують спрямувати на освітню субвенцію для виплати зарплат вчителям. Ще 21,2 мільярда гривень піде на збільшення зарплат педагогам на 30%;

49,2 мільярда гривень – на витрати на вищу освіту;

4,5 мільярда гривень – на виплату академічних стипендій;

1,4 мільярда гривень – на підтримку "Нової української школи ";

1 мільярд гривень – на будівництво, ремонт і реконструкцію шкіл;

1 мільярд гривень – на запобігання поширенню коронавірусу в установах освіти;

0,9 мільярда гривень – на виплату соціальних стипендій;

0, 5 мільярда гривень – на інклюзивну освіту.

Натомість ексочільниця Міносвіти Анна Новосад каже, що кошти для освіти на боротьбу з COVID – це добре, але вони потраплять на місця ближче до кінця 1 кварталу 2021. "За що купувати маски до того? Поки не зрозуміло", – написала вона у фейсбуці.

Також Новосад наголосила, що в Україні збільшують видатки на ремонти університетів і коледжів на суму до 1 мільярда гривень. "Буде або велике будівництво, або великий дерибан", – додала вона.



За її словами, освітня субвенція, за рахунок підняття мінімалки, зросте на 30 мільярдів гривень.