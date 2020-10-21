Уряд ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на забезпечення безпеки у школах України. Зокрема, регіони отримають загалом близько 540 мільйонів гривень на дезінфектори у заклади освіти.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 21 жовтня, передає 24 канал.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що з 1 вересня місцева влада мала всі необхідні ресурси, щоб діти могли безпечно почати навчання. Зокрема, було закуплено антисептики, маски та додатково оброблялися приміщення.

Тож, уряд додатково затвердив пропозицію МОН щодо виділення додаткових 540 мільйонів гривень на формування безпеки у школах. "Для того, аби в школах дійсно були дезінфектори, а не просто так було написано на папері", – наголосив Шмигаль.

Зокрема, гроші підуть на закупівлю і забезпечення шкіл дезінфікуючими засобами для обробки рук і дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь.

Він також нагадав, що у бюджет на 2021 рік пропонують закласти 1 мільйон гривень на протиепідемічні заходи в школах.

Скільки грошей отримають всі області України

Вінницька область – 21 751;

Волинська область – 18 658;

Дніпропетровська область – 44 153;

Донецька область – 22 020;

Житомирська область – 18 135;

Закарпатська область – 22 223;

Запорізька область – 22 136;

Івано-Франківська область – 20 951;

Київська область – 29 112;

Місто Київ – 38 621;

Кіровоградська область – 12 680;

Луганська область – 7 312;

Львівська область – 37 197;

Миколаїська область – 15 415;

Одеська область – 34 943;

Полтавська область – 17 872;

Рівненська область – 21 579;

Сумська область – 12 806;

Тернопільська область – 14 713;

Харківська область – 32 213;

Херсонська область – 14 824;

Хмельницька область – 18 065;

Черкаська область – 15 350;

Чернівецька область – 13 967;

Чернігівська область – 12 790.

Зазначимо, що ці кошти були акумульовані за рахунок зменшення видатків за такими програмами: