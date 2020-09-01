В.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що з Фонду боротьби з COVID-19 на освіту нічого не виділяли й зараз він порожній. Хоча ще на початку карантину до фонду з бюджету МОН забрали понад 4,9 мільярда гривень.

Про те, що на освіту не виділили жодної копійки, розповів Шкарлет під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, МОН заявило про те, аби на освіту з Фонду боротьби з коронавірусом виділили понад два мільярди гривень. Але поки гроші не надали.

Шкарлет також допустив, що, можливо, ці кошти будуть виділені в жовтні. "Фонд боротьби з COVID-19 на сьогодні порожній. Там немає жодної копійки", – підкреслив очільник МОН.

В.о. глави МОН додав, що на 2021 рік Міністерство пропонує виділити нову освітню субвенцію в розмірі 13,3 мільярда гривень на санітарний захист.

Натомість ексміністерка Лілія Гриневич вважає, що раніше з бюджету МОН забрали гроші на цей фонд. Зокрема, це були гроші, заплановані на підвищення кваліфікації вчителів, обладнання навчально-практичних центрів тощо. До цього часу відомство отримало від держави лише 52 мільйони гривень на повернення грошей учасникам пробного ЗНО.

Ексочільниця Міносвіти Ганна Новосад каже, що про повернення грошей на освіту з Фонду боротьби з COVID-19 навіть не йшлося.

"Завтра перше вересня. На систему освіти виділено нуль гривень з Фонду протидії COVID-19 (забрано в нього з освіти навесні 5 мільярдів гривень). Але школа — це 443 000 педагогічних працівників (з них 70 000 пенсіонери), і більш як 4 мільйони учнів", – додала вона.