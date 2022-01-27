Освітній портал в Україні навмисно показав Крим "російським": деталі скандалу
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Український сайт репетиторських послуг оскандалився через Крим, який вважає "російським". Він навмисно зобразив карту країни без тимчасово окупованого Росією півострова.
В колл-центрі працівниця сайту для репетиторських послуг repetitors.info заявила, що це їхня "принципова позиція".
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На сайті Крим зобразили "російським"
Активіст Сергій Стерненко опублікував ролик із записом розмови небайдужого громадянина з представниками освітнього порталу про Крим.
Є такий ресурс для репетиторських послуг як ua.repetitors.info. Вони б не привернули особливої уваги, якби не один важливий нюанс – на сайті цієї контори Україна зображена без Криму,
– написав Стерненко.
Також він закликав оприлюднити ситуацію, щоб дії компанії-порушниці отримали належну реакцію.
На сайті Крим зобразили "російським" / Скіншот
У компанії заявили, що це їхня "принципова позиція”
Так, до Стерненка звернувся чоловік, який дзвонив у компанію з приводу карти України без Криму, що нині окупований Росією.
"З'ясувалось, що зображати Україну без частини території це їхня принципова позиція. І вони вважають Крим російським", – йдеться у дописі.
Так, на аудіозаписі можна почути слова оператора про “російський” Крим.
Те, що Він (Крим, – 24 канал) не зображається на карті України... Тут все відповідає дійсності. Тому що зараз Крим у складі Росії... Це вже давно визнано, з 14-го року,
– відповів оператор.
Дивіться аудіозапис з розмови у дописі Стерненка:
Реакція мережі
Ситуація з репетиторським сайтом викликала хвилю обурення серед користувачів мережі, і громадяни почали писати скарги та залишати відповідні відгуки на порталі ua.repetitors.info через їх некоректну карту України, що по суті є порушенням закону.
Тим часом на ресурсі активно "чистять" подібні негативні відгуки. Також в коментарях пишуть, що насправді – це російський ресурс. "Вони зробили піддомен ua. щоб збирати трафік. У СБУ потрібно їх, щоб заблокували на нашій території", – написав один користувач.
Текст публікації Сергія Стерненка:
Є такий ресурс для репетиторських послуг як ua.repetitors.info. Вони б не привернули особливої уваги, якби не один важливий нюанс: на сайті цієї контори Україна зображена без Криму.
Усіляке буває, інколи криворукі дизайнери можуть начудити. Інколи це помилка або неуважність. Та не цього разу. Чоловік, що до мене звернувся, зателефонував у компанію та спитав про Крим.
З‘ясувалось, що зображати Україну без частини території це їхня принципова позиція. І вони вважають Крим російським. На правоохоронні органи навіть не сподіваюсь, бо вони самі кримнашистів на кшталт Басти толерують. Але ваш розголос точно не буде зайвим.