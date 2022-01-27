Освітній портал в Україні навмисно показав Крим "російським": деталі скандалу

Український сайт репетиторських послуг оскандалився через Крим, який вважає "російським". Він навмисно зобразив карту країни без тимчасово окупованого Росією півострова.

В колл-центрі працівниця сайту для репетиторських послуг repetitors.info заявила, що це їхня "принципова позиція".

До теми "Бандеробачення": у підручнику 10-класників вчать протистояти російській пропаганді

На сайті Крим зобразили "російським"

Активіст Сергій Стерненко опублікував ролик із записом розмови небайдужого громадянина з представниками освітнього порталу про Крим.

Є такий ресурс для репетиторських послуг як ua.repetitors.info. Вони б не привернули особливої уваги, якби не один важливий нюанс – на сайті цієї контори Україна зображена без Криму,

– написав Стерненко.

Також він закликав оприлюднити ситуацію, щоб дії компанії-порушниці отримали належну реакцію.



На сайті Крим зобразили "російським" / Скіншот

У компанії заявили, що це їхня "принципова позиція”

Так, до Стерненка звернувся чоловік, який дзвонив у компанію з приводу карти України без Криму, що нині окупований Росією.

"З'ясувалось, що зображати Україну без частини території це їхня принципова позиція. І вони вважають Крим російським", – йдеться у дописі.

Так, на аудіозаписі можна почути слова оператора про “російський” Крим.

Те, що Він (Крим, – 24 канал) не зображається на карті України... Тут все відповідає дійсності. Тому що зараз Крим у складі Росії... Це вже давно визнано, з 14-го року,

– відповів оператор.

Дивіться аудіозапис з розмови у дописі Стерненка:



Реакція мережі

Ситуація з репетиторським сайтом викликала хвилю обурення серед користувачів мережі, і громадяни почали писати скарги та залишати відповідні відгуки на порталі ua.repetitors.info через їх некоректну карту України, що по суті є порушенням закону.

Тим часом на ресурсі активно "чистять" подібні негативні відгуки. Також в коментарях пишуть, що насправді – це російський ресурс. "Вони зробили піддомен ua. щоб збирати трафік. У СБУ потрібно їх, щоб заблокували на нашій території", – написав один користувач.

Текст публікації Сергія Стерненка:

Є такий ресурс для репетиторських послуг як ua.repetitors.info. Вони б не привернули особливої уваги, якби не один важливий нюанс: на сайті цієї контори Україна зображена без Криму.

Усіляке буває, інколи криворукі дизайнери можуть начудити. Інколи це помилка або неуважність. Та не цього разу. Чоловік, що до мене звернувся, зателефонував у компанію та спитав про Крим.

З‘ясувалось, що зображати Україну без частини території це їхня принципова позиція. І вони вважають Крим російським. На правоохоронні органи навіть не сподіваюсь, бо вони самі кримнашистів на кшталт Басти толерують. Але ваш розголос точно не буде зайвим.