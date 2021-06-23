Попри це, пороговий бал 10 з 67 не подолала третина учасників ЗНО. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
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За його словами, якщо мати елементарні навички логічного мислення і мінімальну просторову уяву, то взагалі нічого складного немає для достатнього результату.
Але маємо що маємо: з математикою у нас – біда-біда,
– зазначив Горбачов.
Він наголосив, що найстрашніший не той результат, який є зараз. "Жахає те, що нам взагалі достеменно невідомо, де саме починається оцей системний гаплик. Бо освітні оцінювання в Україні перебувають на початковому етапі: грошей на це в бюджеті немає", – сказав омбудсмен.
Що робити в цій ситуації
Насамперед як відзначив Горбачов, необхідні регулярні і якісні освітні оцінювання. Вони потрібні, щоб бачити, які треба орієнтири для подолання проблем.
Також необхідно переробити програму з математики та сконцентруватися на практичному застосуванні математичних знань та навичок.
"Саме реальні життєві завдання, а не відірване від життя абстрагування мають стати основою роботи на уроках математики. Треба ще чимало всього, але ось це – просто життєво необхідно. Бо інакше оця біда-біда з математикою (та і не лише з нею) лише поглиблюватиметься", – додав омбудсмен.
Що відомо про ЗНО з математики 2021 року
- Тестування відбулось 28 травня. Випускники мали можливість обрати: складати математику рівня стандарту чи профільного.
- Згідно з результатами ЗНО з математики 2021 року, 31% учасників не змогли подолати пороговий бал тесту. Відзначимо, що у 2020 році не склали математику 12% учасників.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти відреагували на результати ЗНО. На їхню думку, тестування складали невмотивовані випускники.