Попри це, пороговий бал 10 з 67 не подолала третина учасників ЗНО. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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За його словами, якщо мати елементарні навички логічного мислення і мінімальну просторову уяву, то взагалі нічого складного немає для достатнього результату.

Але маємо що маємо: з математикою у нас – біда-біда,

– зазначив Горбачов.

Він наголосив, що найстрашніший не той результат, який є зараз. "Жахає те, що нам взагалі достеменно невідомо, де саме починається оцей системний гаплик. Бо освітні оцінювання в Україні перебувають на початковому етапі: грошей на це в бюджеті немає", – сказав омбудсмен.

Що робити в цій ситуації

Насамперед як відзначив Горбачов, необхідні регулярні і якісні освітні оцінювання. Вони потрібні, щоб бачити, які треба орієнтири для подолання проблем.

Також необхідно переробити програму з математики та сконцентруватися на практичному застосуванні математичних знань та навичок.

До речі! Участь у тестуванні з математики взяли майже 245 тисяч осіб.

"Саме реальні життєві завдання, а не відірване від життя абстрагування мають стати основою роботи на уроках математики. Треба ще чимало всього, але ось це – просто життєво необхідно. Бо інакше оця біда-біда з математикою (та і не лише з нею) лише поглиблюватиметься", – додав омбудсмен.

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