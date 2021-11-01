На запитання журналістки про те, чи було доцільно вводити дистанційне навчання для молодших класів у Києві, Колюх відповів, що в комітеті вважають інакше. За його словами, учні 1 – 4 класів мають навчатися очно.

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Валерій Колюх запевняє, що рішення адміністрації Києва серйозно шкодить навчальному процесу.

На його думку, дистанційне навчання дітей забирає багато часу в батьків, які змушені набагато більше часу приділяти їхнім урокам.

Я вважаю, що з 1 по 4 клас треба було залишити дітей в школі... Дистанційне навчання в молодших класах, може, і перешкоджає поширенню захворювання, але з іншого боку – завдає шкоди навчальному процесу,

– каже Валерій Колюх.

При цьому він вважає, що якось потрібно зупинити епідемію, і один із способів – це дотримання карантинних умов.

Зазначимо, що столичні школярі вийшли з осінніх канікул 31 жовтня, проте за парти діти не повернулися. З 1 листопада навчальний процес у школах Києва відновиться в дистанційному режимі – йдеться про учнів 1 – 11 класів. Садочки в місті можуть очно працюватимуть, якщо там вакциновано 100% персоналу.

До слова, захворюваність на коронавірус зростає, тож все більше областей посилюють карантинні обмеження. Наразі в Україні 15 регіонів у червоній зоні. Як там працюють школи та садочки – читайте у статті.

Як працюють школи в червоній зоні? Постанова уряду пояснює, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати очно.

Карантинні зони України на 1 листопада / Інфографіка 24 каналу