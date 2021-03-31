Освітній комітет пропонує скасувати ДПА для учнів 11 класу

Профільний комітет Ради з питань освіти і науки пропонує скасувати ДПА і для учнів 11 класів через ситуацію з коронавірусом. Водночас ЗНО буде проведено згідно з календарним планом.

Профільний комітет Верховної Ради з питань освіти і науки підтримав рішення скасувати ДПА у формі ЗНО для одинадцятикласників 2021 році. Однак, остаточне рішення буде приймати Верховна Рада.

До теми Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА у цьому році

Членкиня профільного комітету Ради Наталія Піпа зазначила у фейсбуці, що учні зможуть пройти ДПА за бажанням, адже ЗНО цього року не скасовують.

Профільний освітній комітет ВР рекомендує випускників, які не планують вступати до вишів цього року – звільнити від обов'язкової ДПА у формі ЗНО. Проте ті учні 11 класу, які планують вступати до вишів, будуть скласти ДПА у формі ЗНО.

Піпа додала, що для того, аби зменшити кількість учасників ЗНО з кожного предмета, тестування не проводитиметься з предметів, на які випускники зареєструвалися лише з метою проходження ДПА.

Комітет підтримав, я утрималася... Усі розуміють ризики коронавірусу. Але минулого року проведення ЗНО не загострило епідеміологічну ситуацію. При добрій організації безпечного процесу і дотриманні правил – ризик мінімальний,

– запевнила депутатка.



До слова, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповідав, що законодавством визначено норму про обов'язкове проходження ДПА для учнів 11 класу у формі ЗНО.

"Тобто наказом МОН питання про ДПА для учнів 11 класу вирішити неможливо. Це може бути виключно ухвалений відповідний закон", – заявив міністр освіти.

Що відомо про скасування ДПА для 4 та 9 класів

Міносвіти звільнило від проходження ДПА учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.

Йдеться про тих дітей, які навчаються в червоних зонах, і не мають можливості навчатися в повноформатному режимі,

– запевнив Шкарлет.

Додамо, що попри скасування ДПА, ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. Оскільки, за словами міністра освіти, тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.