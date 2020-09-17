Освітній комітет підтримав законопроєкт, який запропонувала депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун. Він передбачає заборону плагіаторам займати посади очільників закладів освіти або ставати міністрами.

Тепер за це рішення має проголосувати Верховна Рада, розповіла Інна Совсун на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, цей законопроєкт є важливим, адже плагіат є ознакою відсутності етичних принципів, які є ключовими для людей, які збираються керувати країною, а також тих, хто у закладах освіти має відповідати за боротьбу з порушеннями академічної доброчесності.

Освітній комітет підтримав мій законопроєкт, яким я пропоную заборонити займати керівні посади плагіаторам. Сподіваюся, у залі його також підтримають, і науковий ступінь нарешті перестане бути можним аксесуаром можновладців", – написала вона.



До слова, плагіатором називають і т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Так, за словами ексміністерки Анни Новосад, у багатьох його монографіях вдалося виявити плагіат – копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків. Це підтвердив і Етичний комітет.

Цікаво те, що 15 вересня МОН змінило склад атестаційної комісії, яка присуджує наукові ступені. Зокрема, прибрали декількох вчених, завдяки яким, за словами науковця Антона Сененка, "вдалося позачиняти купу ідіотських спецрад, позавертати сфальшовані та непритомні дисертації тощо".