Освітній комітет парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки. Проте рішення буде приймати Верховна Рада 17 грудня.

Про це повідомила секретарка комітету, народна депутатка Наталія Піпа на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Комітет рекомендував Верховній Раді завтра визначитися, тож відповідь щодо призначення Шкарлета ми отримаємо завтра (17 грудня 2020) в залі парламенту,

– зазначила Піпа.

Депутатка додала, що з 11 осіб освітнього комітету, які голосували, лише 5 – підтримали кандидатуру тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти Шкралета.



Наталія Піпа згодом прокоментувала, чому вона виступає проти призначення Шкарлета міністром освіти. Так, депутатка вважає, що він не гідний бути очільником МОН.

Останні пів року українська освіта знаходиться під великою загрозою. З червня її очолює людина, яка знищує освіту, а не покращує її. Ця людина – Сергій Шкарлет,

– заявила депутатка.

За її словами, Шкарлет не хоче Нової української школи. "Він говорить то про освіту з 5 років, то про необов’язковість ЗНО для вступу. Його задовольняє стара система, і в його роботах є плагіат", – додала вона.

До слова, Верховна Рада протягом цього тижня має ухвалити низку кадрових питань. Зокрема, в порядок денний буде винесена постанова про призначення Шкарлета міністром освіти, тож депутати можуть за це проголосувати.