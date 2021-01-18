Вступила в дію нова стаття закону про українську мову, яка впливає і на освітню сферу. Норма передбачає зміни у проведенні багатьох навчальних процесів країни, а за невиконання на порушників чекають штрафи.

Крім основних вимог законодавства щодо державної мови у закладах освіти, з'явилася нова стаття, яка також стосується навчальних процесів країни. Про це повідомляють на сайті Освітнього омбудсмена України.

Цікаво Професії вчителя та викладача: що змінила пандемія коронавірусу

Основні вимоги, які існували до цього

Мовою навчального процесу в закладах освіти є державна мова. Відповідно до статті 7 Закону України "Про освіту", мовою навчального процесу в закладах освіти є українська.



Держава гарантує кожному громадянину право на здобуття формальної освіти всіх рівнів в державних та комунальних освітніх закладах українською мовою.

Всі працівники закладів освіти повинні володіти державною мовою. Посадові та службові особи підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані володіти українською мовою.



Про це йдеться в статті 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", і не стосується тільки іноземців чи осіб без громадянства, які працюють в закладах освіти на тимчасовій основі.

Державна мова є робочою мовою спілкування для закладів освіти. Така норма прописана в частині 1 статті 12 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".



Це стосується не тільки безпосереднього навчального процесу, але й робочих засідань, заходів та зустрічей.

Вимоги нової статті

Якщо вищезгадані умови стосувалися в основному державних та комунальних закладів освіти, то стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" визначає, що всі суб'єкти господарювання мають надавати послуги українською мовою.

В освітній сфері це стосується підприємств, установ та організацій всіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, які надають навчальні послуги.

Цікаво Учні спілкуються українською лише на уроках, а на перерві – російською: як це змінити

Таким чином, державною мовою має здійснюватися освіта будь-яких форм та рівнів: очна, заочна, дистанційна, мережева, експертна, сімейна тощо.

Українську мову повинні використовувати під час надання таких освітніх послуг:

дошкільної, початкової, середньої, професійної, вищої та передвищої освіти, освіти військових ліцеїв і академій , в'язничних шкіл тощо;

, в'язничних шкіл тощо; отримання додаткових знань і навичок, перепідготовки, підвищення кваліфікації та здобуття нової професії;

та здобуття нової професії; у сфері спорту та відпочинку, включаючи послуги професійних спортивних інструкторів, вчителів, тренерів і таборів спортивного навчання ;

; у сфері культури, зокрема в навчанні мистецтвам, хореографії, музики, театральної справи в різноманітних школах, студіях та класах;

в інших формах освіти, таких як комп'ютерне, релігійне навчання та вивчення іноземних мов ;

; в допоміжній навчальній діяльності: в закладах, які підтримують освітній процес або консультують з питань освіти.

Яке покарання за невиконання закону Спочатку суб'єкту господарювання оголошують попередження та складають протокол. Підприємство зобов'язане усунути порушення протягом 30 днів. Якщо стаття порушується повторно, загрожує штраф від 5100 до 6800 гривень.



Як діяти, якщо вас не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу