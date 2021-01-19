Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що покращення освіти для жінок є найдієвішим способом вивести країни, що розвиваються, з бідності. В 2021 це буде однією з найголовніших тем на самітах G7.

Борис Джонсон оголосив народну депутатку Хелен Грант спеціальною амбасадоркою з питань розвитку освіти для жінок. Очікується, що тема освіти буде однією з найголовніших під час головування Великою Британією 2021 року в групі країн Великої сімки, передає BBC.

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Навіть до пандемії мільйони дітей у країнах, що розвиваються, не мали доступу до освіти, а дівчата з неблагополучних сімей через бідність та упередження були особливо вразливими.

Дієві заходи задля популяризації та розвитку освіти серед дівчат можуть змінити долю не лише окремих жінок, але й цілих громад та націй,

– вважає Борис Джонсон.

До цього, будучи Міністром закордонних справ Великої Британії, Борис Джонсон неодноразово заявляв, що освіта жінок є ключовою в покращенні фінансового становища, безпеки та системи охорони здоров'я найбідніших країн.

Одного разу він описав освічених жінок як "швейцарський армійський ніж" для розвитку, оскільки отримання дівчатами можливості навчатися допомагає уникнути раннього заміжжя, покращити шанси їх працевлаштування та забезпечити більший дохід на утримання та виховання дітей.

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На думку прем'єр-міністра, основною міжнародною ціллю повинно бути забезпечення особам жіночої статі 12-річної якісної освіти, адже це стане найпростішим та найдієвішим способом боротьби з бідністю та насильством за гендерними ознаками.

Користь від якісної освіти величезна. Статистика показує, що в дитини, мати якої вміє читати, на 50% більше шансів прожити більше 5 років, а за один лише додатковий навчальний рік зарплата жінки може зрости в 5 разів,

– додає Джонсон.

Новообрана амбасадорка Хелен Грант вважає, що високоякісна освіта розширює кар'єрні можливості жінок, зменшує бідність та посилює економічний розвиток країн.

Головною місією амбасадорки в діяльності Великої сімки буде заохочення міжнародного співтовариства серйозно, амбіційно та дієво займатися освітою жінок.

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