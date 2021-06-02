Навчання за кордоном: як українським студентам отримати стипендію в університетах В'єтнаму

Уряди України та Республіки В’єтнаму підписали угоду про співробітництво в галузі освіти. Зокрема, В’єтнам надасть українцям стипендії для навчання та наукового стажування у своїх університетах у наступному навчальному році.

Заявки від студентів на стипендії для навчання у В’єтнамі приймаються до 30 червня 2021 року.

До теми Болгарія надає стипендії для українців на навчання у своїх університетах

Які стипендії отримають українські студенти на навчання у В’єтнамі:

25 стипендій для навчання за рівнем бакалавра та магістра у закладах вищої освіти за такими спеціальностями: філологічні, природничі, технічні.

для навчання за рівнем бакалавра та магістра у закладах вищої освіти за такими спеціальностями: філологічні, природничі, технічні. 10 стипендій для навчання в аспірантурі закладів вищої освіти;

для навчання в аспірантурі закладів вищої освіти; 5 стипендій для наукового стажування.

Які документи потрібно подати українцям

Перелік необхідних документів:

анкета встановленого зразка, що має бути заповнена англійською мовою – 2 примірники;

копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про здобутий попередній освітній ступінь і додатка до нього;

довідка про підтвердження свого статусу від закладу освіти з неофіційним перекладом її на англійську мову та копію перекладеної та завіреної академічної довідки (витяг із залікової книжки) для студентів;

копія нотаріально засвідченої виписки з балами за останнє півріччя для учнів закладів загальної середньої освіти;

мотиваційний лист (українською або англійською мовою);

копії сторінок паспорта громадянина України з зазначенням місця реєстрації та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

медична довідка, видана офіційним органом охорони здоров’я, а також довідка про відсутність ВІЛ-інфекції і захворювання на СНІД;

2 фотокартки 4х6.

Куди подавати документи? МОН прийматиме заявки в електронному та паперовому форматі. Так, в е-форматі відскановані PDF-документи треба надіслати на адресу scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши у темі листа "Стипендії на навчання у В’єтнамі 2021". Поштова адреса – Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна.