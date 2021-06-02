Заявки від студентів на стипендії для навчання у В’єтнамі приймаються до 30 червня 2021 року.
До теми Болгарія надає стипендії для українців на навчання у своїх університетах
Які стипендії отримають українські студенти на навчання у В’єтнамі:
- 25 стипендій для навчання за рівнем бакалавра та магістра у закладах вищої освіти за такими спеціальностями: філологічні, природничі, технічні.
- 10 стипендій для навчання в аспірантурі закладів вищої освіти;
- 5 стипендій для наукового стажування.
Які документи потрібно подати українцям
Перелік необхідних документів:
- анкета встановленого зразка, що має бути заповнена англійською мовою – 2 примірники;
- копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про здобутий попередній освітній ступінь і додатка до нього;
- довідка про підтвердження свого статусу від закладу освіти з неофіційним перекладом її на англійську мову та копію перекладеної та завіреної академічної довідки (витяг із залікової книжки) для студентів;
- копія нотаріально засвідченої виписки з балами за останнє півріччя для учнів закладів загальної середньої освіти;
- мотиваційний лист (українською або англійською мовою);
- копії сторінок паспорта громадянина України з зазначенням місця реєстрації та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- медична довідка, видана офіційним органом охорони здоров’я, а також довідка про відсутність ВІЛ-інфекції і захворювання на СНІД;
- 2 фотокартки 4х6.
Куди подавати документи? МОН прийматиме заявки в електронному та паперовому форматі. Так, в е-форматі відскановані PDF-документи треба надіслати на адресу scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши у темі листа "Стипендії на навчання у В’єтнамі 2021". Поштова адреса – Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна.