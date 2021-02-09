Освіта в садочках Норвегії: як дітей навчають відповідальності та самостійності

Кожен садочок у Норвегії намагається зробити все, щоб усі діти там могли насолоджуватися хорошим дитинством, отримуючи освіту, ігри та дружбу. Як дітей навчають відповідальності й самостійності – читайте цікаві факти у матеріалі.

У Норвегії дошкільні заклади освіти готують дітей до активної участі в суспільстві. Там усі діти в садочку мають розвиватися, вчитися й відчувати прогрес.

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Гра у садочку

В країні дитячі садки мають задовольняти потребу дітей в іграх. Але вони мають бути майданчиком для розвитку та навчання дітей.

Окрім того, садочки повинні надихати дітей і створювати можливість для різноманітних ігор як на вулиці, так і в приміщенні. Адже саме завдяки іграм діти переживають щастя та гумор.

Права і відповідальність

У садочках Норвегії діти мають право на захист особистої недоторканності. Лише за згодою батьків у садку можуть фотографувати дітей (зокрема, для постів у соцмережах, друк у альбомах тощо).

Але заборонено знімати дітей оголеними та в глузливому вигляді (наприклад, з розмазаною їжею на обличчі).

Ми намагаємося робити фото в дії й менше знімати обличчя. Також питаємо дозволу на знімання в дітей. Наприклад, якщо робимо портрет і вішаємо на стіну, то питаємо, яке фото дитина хоче обрати. Ми маємо це поважати,

– розповіла директорка садочку в Осло Софія Ельвебредд.

Цікаво, що коли в групі щось стається, то вихователі не називають імена дітей. Зокрема, коли хтось когось вдарив, то батькам постраждалої дитини скажуть лише факт, але не скажуть, хто це зробив.

Також діти можуть брати участь у плануванні та оцінюванні діяльності дитячого садка. "Коли є час (у колі, під час екскурсій, переодягання), ми розпитуємо дітей, які вже вміють говорити, що їм подобається, і чи хочуть вони робити щось інше чи по-іншому, чи сподобалося заняття тощо", – додає експертка.



Діти гуляють біля садочку в Норвегії / Фото Pinterest

Також у садочках Норвегії існує демократичне голосування: діти самі обирають йти завтра в ліс чи до моря тощо.

Особливо всі діти мають право висловлювати свою думку щодо того, що відбувається в дитячому садку. Адже заклад освіти має реагувати на різну поведінку й потреби кожної дитини та враховувати її погляди. Але там не обтяжують дітей відповідальністю, яку вони ще не можуть на себе прийняти.

Обов’язки працівників садочку

У садочках Норвегії персонал повинен:

розмірковувати про професійні та етичні питання, бути в курсі всіх нових тенденцій;

наглядати за стосунками між дітьми в групах, між дітьми та персоналом і між персоналом та батьками;

пропонувати дітям долучатися до бесід, у яких вони зможуть пояснювати, цікавитися, рефлексувати та ставити питання;

заохочувати дітей фантазувати та грати з мовою, звуками, римами та ритмом;

знайомити дітей із різними мовами, місцевими діалектами та говірками через вірші, пісні, літературу та тексти з минулого та сучасності;

ознайомити дітей з особами, місцями та установами місцевої громади, допомагають знаходити дорогу та безпечно подорожувати;

"Це й екскурсії, і запрошення гостей до садка. Ми відвідуємо пожежні частини, намагаємося запрошувати поліцейських до садків, робити дружні візити до стареньких людей", – розповідає директорка садочку.

Планування роботи в садочку

Планування дає змогу персоналу діяти довгостроково, також це сприяє розвитку кожної дитини та групи дітей загалом. Тому в Норвегії дитячі садки мають складати річний план, де описується, як дитячий садок підходить до догляду, гри, оцінювання та навчання дітей.

Окрім того, план має містити інформацію про те, як діти та батьки залучені до планування та як дитячий садок оцінює свою педагогічну практику.

Який зв'язок садочок має зі школою

Разом з батьками адміністрація повинен забезпечити безпечний та якісний перехід дитини від дитячого садка до школи. Також в країні дитячий садок та школа повинні обмінюватися знаннями та інформацією, які допоможуть співпрацювати заради переходу дітей та зарахування до школи. Але для цього треба отримати згоду батьків.

А вже в останній рік навчання в садочку дітей вчать не літер і цифр, а самостійності: зав’язувати шнурки, ходити самостійно в туалет тощо. Натомість писати й читати вони мають вчитися в школі.

Щоб підготувати дітей до школи, вихователі граються з дітьми на шкільних майданчиках, роблять спільні зустрічі з іншими садками, щоб усі діти були знайомі до того, як потраплять в одну школу.

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Про навчальну програму садочків

Навчальна програма дитячого садка в Норвегії повинна бути всебічною, різноманітною та адаптованою до кожної окремої дитини та групи дітей. Там діти можуть гратися та досліджувати свої креативність, відчуття дива та допитливість.

А формувальний розвиток, гра, навчання, соціальні навички та комунікаційні процеси повинні розглядатися в контексті та сприяти всебічному розвитку дітей. Також дитячий садок повинен бути культурним майданчиком, де діти будуть створювати разом власну культуру в атмосфері гарного настрою та радості.

Середовище дитячого садка має бути водночас і безпечним, і складним та давати дітям можливість займатися різноманітними формами руху. Обов’язково іграшки та обладнання мають бути доступними для дітей.