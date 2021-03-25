Освіта в Польщі: як українським студентам вступити до вишів та навчатися в часи пандемії

Польські виші набирають популярності серед українських абітурієнтів. І причин цьому декілька, зокрема доступність та якість освіти, близькість та перспективи знайти роботу після отримання диплому. Як же українським студентам вступити до вишів та навчатися попри карантин – читайте у матеріалі.

З початком пандемії COVID-19 через закриття кордонів та впровадження багатьох обмежень вступна кампанія-2021 здається ще складнішою. Особливо хвилюються абітурієнти, які хочуть навчатися за кордоном.

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Представники Державного Східноєвропейського університету в Перемишлі розповіли журналістам “Освіта 24”, що змінилось в процедурі вступу до польського вишу та як виглядає навчання за часів коронавірусу.

Специфіка вступної кампанії до польських вишів у 2021 році

Терміни вступної кампанії

Загального розкладу проведення вступних кампаній до університетів в Польщі немає, кожен навчальний заклад встановлює власні строки приймання документів.

Наприклад, в Державному Східноєвропейському університеті в Перемишлі вступна кампанія розпочнеться 17 травня і триватиме до 30 липня 2021 року. Але абітурієнти, які не встигнуть подати свої документи, зможуть це зробити під час додаткового набору з 2 серпня по 24 вересня 2021 року.

Зазначимо, що деякі виші розпочали набір студентів ще в січні – березні.

Результати ЗНО

В польських університетах результатами загальноукраїнського тестування не цікавляться. Там для вступу потрібний лише атестат про середню освіту.

Також через затримки з отриманням цих документів в Україні – починати вступну кампанію варто без атестата, зазначивши, що документ ви донесете пізніше.

Екзамени та співбесіди

В залежності від актуальної епідемічної ситуації в період проведення вступних співбесід вони можуть відбутися офлайн в університеті (із дотриманням всіх санітарних вимог) або дистанційно.

Окрім того, не у всіх вишах є вступні екзамени та співбесіди, тож слідкуйте за оголошеннями про формат проведення вступної кампанії на сторінці вибраного закладу освіти.

Перетин кордонів під час пандемії

На час епідемії відновили контроль на національних кордонах держав ЄС. Безвізовий в’їзд неможливий без вагомої підстави – запрошення на роботу, невідкладне лікування чи навчання з підтвердженням статусу учня/студента.

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Так, учні та студенти, які мають підтверджений статус можуть приїжджати до Польщі без обов’язкової обсервації. У студентів на кордоні вимагають легітимацію (студентський квиток).

Якщо абітурієнт хоче перетнути кордон з Польщею з метою подачі пакету документів до польського ВНЗ (не маючи підтвердженого статусу студента) – йому можуть відмовити у в’їзді. Тому запросіть у вишу засвідчення для приїзду з метою вступу.

До прикладу, щоб полегшити процес вступу до Державного Східноєвропейського університету до факультетів кафедри суспільних наук і охорони здоров’я було впроваджено подачу документів з території України (через “Нову пошт”).

Навчання під час коронавірусу

Майбутніх студентів цікавить, яка форма навчання очікує студентів під час пандемії COVID-19 і наскільки це відіб'ється на якості здобутої освіти.

Відомо, що в більшості вишів Польщі використовується гібридна форма навчання, коли частина занять проводиться на території університету, а інша частина – онлайн. Окрім того, у кожному університеті форма навчання визначається окремо, в залежності від напрямку навчання.

Для цього в кожному виші є освітня онлайн-платформа, на базі якої проводяться лекції, семінари, тестування та навіть екзамени.

Чи є сенс відкладати вступ на рік через пандемію? Експерти кажуть, що не обов'язково треба відкладати навчання. Адже пандемія мине, а за цей час студент адаптується до навчання за кордоном, здобуде навички вільної комунікації з колегами та викладачами і отримає нові знання.

Приклад Державного Східноєвропейського Університету в Перемишлі

Державний Східноєвропейський Університет в Перемишлі відкритий для абітурієнтів з України, які можуть скористатися правом на безкоштовне навчання та отримувати стипендії при наявності Карти Поляка.

Натомість інші українці можуть здобувати європейську освіту за доступною ціною. Навчання у виші проводиться польською мовою.

Напрямки освіти та факультети цього університету:

Гуманітарний: історія, польська філологія, англійська філологія;

Суспільний: соціологія, міжнародні відносини, транскордонна безпека;

Мистецький: дизайн інтер’єру, графічний дизайн;

Технічний: інформатика в бізнесі, інжиніринг у виробництві косметики та додатків, мехатроніка, безпека та виробництво харчових продуктів, транспортна та логістична інженерія;

Медичний: медсестринство.

Вступна кампанія в Державному Східноєвропейському Університеті в Перемишлі стартує 17 травня 2021.