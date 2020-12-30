Пандемія COVID-19 призвела до суттєвих змін у сфері освіти впродовж 2020 року в усьому світі. Карантин змусив навчання перейшли в онлайн-формат, тому не було очних уроків у класі та іспитів в аудиторіях. Як змінилася шкільна освіта за 2020 рік – читайте у матеріалі.

Закриття шкіл та садочків на початку року

Ще у березні 2020 року уряд ухвалив рішення про запровадження карантину по всій країні на 3 тижні. згодом його продовжили. Тоді закрились дитсадки, школи, коледжі та виші, повідомляє видання "ВсеОсвіта".

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Звичайно, спочатку було важко: ніхто не знав, як організовувати дистанційне навчання, як пояснювати матеріал учням через комп'ютер та як перевіряти їхні роботи.

Тож, учителям довелось швидко опановувати онлайн-інструменти, вчитись створювати конференції у ZOOM та придумувати уроки, щоб учні по той бік екрану не відволікались.

Але ті учні, які не мали змоги навчатися за допомогою ноутбука чи іншого гаджета, могли переглядати телеуроки.

Проведення ЗНО та ДПА під час карантину

Варто згадати і про те, як карантин вплинув на проведення цьогорічних іспитів – ДПА та ЗНО. Так, 18 червня на засіданні Ради ухвалили закон про скасування ДПА. Тобто учні отримали атестати й додатки до них, а навпроти графи ДПА стояла помітка "звільнено".

Водночас зовнішнє незалежне оцінювання відбулось без змін. Головне, учні мали дотримуватися соціальної дистанції, при вході їм вимірювали температуру та пропонували скористатися антисептиком.



ЗНО у 2020 році / Фото НУШ

Проте учні та вчителі, які були залучені до організації ЗНО, скаржились на спеку в класах і складні умови проведення ЗНО, мовляв, влітку перебувати в приміщенні у захисній масці – неможливо.

Останній дзвоник у школах

Цього року більшість шкіл відмовилась проводити святкові заходи та організовувати випускні вечори. Тому замість урочистої лінійки та концерту школярі отримали відеопривітання вчителів.

Звісно, у деяких регіонах України випускні вечори все-таки відбулись. Наприклад, у Харкові школярі влаштували свято на стадіоні з дотриманням карантинних норм.

Початок нового навчального року в класах

І вже 1 вересня, попри складну епідемічну ситуацію, учні повернулись за парти. Освітній процес розпочався по-новому – з дотриманням епідемічних вимог: захисні маски, температурний скринінг, а батькам заборонили входити до школи.

Але з початку навчального року кількість учнів та педагогів, хворих на COVID-19, почала стрімко зростати. Частину класів перевели на дистанційне навчання, а деякі школи повністю закривались на карантин.

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У липні уряд поділив Україну на 4 епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону, у яких діяли певні обмеження. А 16 вересня Кабмін дозволив роботу шкіл і дитячих садків навіть у червоній зоні епідемічної небезпеки.

А у зеленому, жовтому та помаранчевому рівнях, освітні заклади мали зачинятися тоді, коли на самоізоляцію через COVID-19 піде понад 50% дітей і вчителів.

Ситуація перед тотальним локдауном

Загалом з початку навчального року на коронавірус захворіло понад 12 тисяч учнів та 24,5 тисяч учителів.

В уряді розглядали можливість запровадження локдауну у грудні, однак після скасування карантину вихідного дня в Україні ввели помаранчевий рівень. А тотальний карантин перенесли на період після новорічних свят – з 8 до 24 січня 2021 року.

Тому з зимових канікул багато шкіл почне навчання знову в дистанційному режимі. Окрім того, заклади освіти також можуть продовжити канікули на період локдауну.



Нові карантинні обмеження на січень – лютий 2021 року / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, 11 грудня МОН презентувало платформу Всеукраїнська школа онлайн. Її розробили разом з швейцарськими партнерами.

Платформа має 800 уроків для учнів 5 – 9 класів. На ній можна створювати окремі кабінети вчителя та учня. А школярі також можуть проходити тестування після уроку.

Тож, пандемія коронавірусу вплинула на всі сфери життя. Учителям довелось швидко опановувати онлайн-інструменти, батькам знаходити спільну мову з педагогами і йти один одному на зустріч, а учням – вчитися лише за допомогою гаджетів.