Освіта під забороною: дівчата та жінки не можуть відвідувати Кабульський університет

Афганські дівчата не можуть відвідувати заняття в університеті Кабула, а жінкам тепер не можна там викладати. За словами терористів "Талібану", так буде доти, поки в країні не створять "справжнє ісламське середовище".

Тепер Афганістан, ймовірно, став першою країною світу, де дівчата не можуть відвідувати навчальні заклади. Однак в країні таке стається не вперше – під час приходу талібів до влади у 1990-х роках відбувалося те саме.

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Ректора університету звільнили

Після захоплення влади в Афганістані, керівником Кабульського університету таліби призначили Мохаммада Ашрафа Гайрата, який має лише ступінь бакалавра. Нещодавно він вирішив відсторонити ректора Мохаммада Усмама Бабурі.

Саме новий керівник університету розпорядився не пускати дівчат та жінок.

Освіта для дівчат фактично недоступна

Напередодні терористи "Талібану" відновили навчальний процес у школах, який перервав збройний конфлікт. Однак це стосувалося лише афганських хлопчиків та чоловіків-вчителів. Дівчаток до школи не пустили.

Попри те, офіційно афганським дівчатам можна навчатися до 7 класу, однак насправді все інакше.