Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Наразі у МОН планують розпочати навчання з 1 вересня в очному форматі, проте далі все буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні. Так. школи, де буде вакциновано понад 80% вчителів, зможуть і при посиленому карантині працювати в звичному форматі. Як планують почати навчання у школах та вишах – читайте у статті.

Поки тяжко прогнозувати, як навчатимуться діти весь рік, адже у МОЗ кажуть, що восени може розпочатися чергова хвиля захворюваності COVID-19.

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Як розпочнеться навчальний рік для школярів

Керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.

Про те, чи мають право батьки заходити в школу, – це вирішує навчальний заклад в кожному окремому випадку. Звичайно, в нинішній ситуації це небажано.

Кононенко також додав, що школи можуть проводити святкові лінійки 1 вересня. За його словами, коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак, в принципі, бути лінійці або ні – вирішує навчальний заклад.

А міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що 1 вересня діти точно підуть в школу і почнуть навчання в звичайному форматі. Наприклад, у Львові з вересня всі заклади освіти повертаються до очного навчання. У випадку, якщо дитина захворіє на коронавірус, то весь клас йтиме самоізоляцію та вчитиметься дистанційно.

Далі все залежить від епідеміологічної ситуації в країні, але є ймовірність, що школи продовжать очне навчання.

При будь-якому рівні епідемнебезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання,

– запевнив Шкарлет.

Загалом позиція МОН така – дитячі садки, учні 1 – 4 класів та учні з інклюзивно-ресурсних центрів повинні обов'язково вчитися очно. "З МОЗ ми припускали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки "зелений" режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання", – розповів Шкарлет.



Навчання в очному режимі / Фото НУШ

Важливо! У соціальних мережах поширився фейк про те, що з 1 вересня у школах скасовується навчання через карантин. Проте у МОН цю інформацію спростували.

Окрім того, за словами міністра освіти, восени в Україні завжди зростає кількість захворювань, тому, можливо, деякі школи перейдуть на дистанційне навчання.

Де навчання буде проходити дистанційно

Уряд видав постанову про те, що якщо в регіоні встановлюється жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, то школи повинні перейти на дистанційне навчання.

Проте навіть в цих зонах зможуть працювати в очному форматі ті школи, в яких вакциновано проти коронавірусу 80% педагогічного персоналу. Якщо менше – школам доведеться перейти на дистанційне або змішане навчання.

Чому норма саме 80% вакцинованих вчителів? Санлікар Ігор Кузін наголосив, що наразі така норма через медичні протипоказання для різних людей.

Наприклад, деякі вчителі не можуть вакцинуватися в рамках наявних соматичних захворювань. Саме тому і був залишений оцей відсоток 20%. Це на усі випадки, які пов'язані з алергічною реакцією чи медичними протипоказами,

– заявив Кузін.

Окрім того, і в МОЗ, і МОН наголошують, що вакцинація педагогів від коронавірусу залишається добровільною. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже, що директор не має права заборонити працювати у школі вчителю, який не отримав щеплення.

Станом на середину серпня, в Україні першу дозу вакцини отримали 430 тисяч педагогів, дві дози – майже 320 тисяч.

Канікули та структура навчання у школі

Скільки канікул буде у школярів? У МОН передбачають, що учні, як завжди, матимуть 4 канікулярні періоди:

осінні канікули – триватимуть з 25 до 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – з 28 березня до 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 1 червня до 31 серпня 2022 року.

Що може змінитися? На тривалість і дати канікул може вплинути епідеміологічна ситуація з поширенням коронавірусу. Так, наприклад, було з осінніми канікулами в 2020 році, коли через спалах COVID-19 уряд рекомендував українським школам почати канікули на півтора тижні раніше, а зимові канікули розпочали майже на тиждень пізніше.

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Якою має бути структура навчального року:

розпочинається навчальний рік у День знань – 1 вересня (середа);

закінчується не пізніше 1 липня наступного року;

тривалість канікул протягом навчального року мінімум 30 календарних днів.

Тривалість навчального року має складати не менше: 720 навчальних годин – у початковій школі (1 – 4 класи), 890 навчальних годин – у гімназії (5 – 9 класи), 1110 навчальних годин – у ліцеї (10 – 12 класи).

Нове шкільне меню для учнів

З 1 вересня 2021 року в Україні частково запустять реформу шкільного харчування. Проте у МОН встановили перехідний період на пів року, тож проводити перевірки того, чи виконуються нові норми, почнуть з січня 2022 року.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, а також гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава;

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі понад 0,12 грама на 100 грамів готового продукту або з вмістом цукрів понад 10 грамів на 100 грамів готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Нова постанова також розширює інші норми приготування страв:

дозволи сухофрукти в раціоні двічі на тиждень (раніше дозволяли один раз);

водночас чай зможуть подавати лише один раз на тиждень;

кількість вершкового масла для однієї порції збільшили з 1,5 до 2,5 грамів;

можна використовувати насіння й горіхи.

школи мають скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 раза;

треба зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;

також хочуть збільшити кількість м'яса та молочних продуктів в раціоні в залежності від віку учнів.

Експерти на чолі з Клопотенком вже розробили нове шкільне 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв. Шеф-кухар розповів, що воно дещо здорожчає. Так, якщо раніше для приготування їжі за всіма вимогам треба було 14 гривень, то зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для кращого харчування і якості продуктів – від 14 до 25 гривень.



Харчування у школах / Фото MassInformation

Додамо, що перша леді Олена Зеленська розповіла, що шех-кухар Євген Клопотенко почав безкоштовно розробляти нове меню для дитячих садочків. Але вартість харчування у регіонах буде різною, бо воно залежить від вартості продуктів харчування в кожній області.

Яким буде навчання для студентів у вишах

Ще минулого року у Міністерстві освіти і науки наголошували, що університети мають автономію і можуть самостійно вирішувати, як їм організувати навчальний процес. Тому тут все залежить від керівництва вишу.

Наприклад:

"Львівська політехніка" і ЛНУ ім. І. Франка почнуть навчальний рік в офлайні. Зокрема, в політехніці при посиленому карантині планують, що у студентів будуть окремо лекційні дні (дистанційно), окремо – дні для практичних і лабораторних занять (очно). Детальніше про навчання у цих вишах – читайте у статті.

У Харківському національному університеті ім. В. Казаріна сказали, що студентів сповістять ближче до початку навчального року. 1 вересня планують почати заняття в аудиторіях, але багато чого буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

У Києво-Могилянській академії думають про змішаний формат для перших курсів: лекції хочуть проводити онлайн, а семінари і практичний заняття – в аудиторіях. А старшокурсникам з 1 вересня доведеться навчатися дистанційно, їх планують виводити в аудиторії поступово.

А в Національному авіаційному університеті, КНЕУ ім. В. Гетьмана та "Київській політехніці" – наразі не знають, яким буде формат навчання з 1 вересня.

Знову ж таки – навчання буде залежати від карантинної зони. Якщо місто в зеленій зоні – то перешкод для очного навчання немає. Якщо ж показники захворюваності виростуть, то вузи будуть зобов'язані перевести студентів на дистанційне навчання.



Навчання у виші під час карантину / Фото "ЧаРівне"

До слова, абітурієнтів 9 серпня офіційно зарахували на навчання на бюджеті. Цікаво, що на бакалаврат до вишів вступило майже 60 тисяч осіб. на магістратуру – понад 33 тисячі.

Рейтинг вишів, куди вступили найбільше абітурієнтів на бюджет:

НТУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" – вступило майже 4 тисячі абітурієнтів;

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 3 066 вступників;

НУ "Львівська політехніка" – 2 448 вступників;

Львівський національний університет ім.і Івана Франка – 2 259 вступників;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1 245 вступників;

Національний авіаційний університет – 1 215 вступників;

НТУ "Харківський політехнічний інститут" – 1 215 вступників;

Харківський національний університет радіоелектроніки – 1 048 вступників;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1 026 вступників;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 860 вступників.

Водночас з-поміж популярних спеціальностей на бюджет в лідерах "Середня освіта" (туди вступило 6 тисяч 217 осіб), "Медицина" (3 664 абітурієнтів) та "Комп'ютерні науки" (3 421 абітурієнтів).

Заселення в гуртожиток: чи потрібно студенту вакцинуватися

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін днями в інтерв'ю заявив, що МОЗ незабаром оприлюднить офіційну позицію щодо норми, яка врегулює питання поселення в гуртожитки вакцинованих і невакцинованих осіб. Ймовірно, нещепленим від COVID-19 студентам можуть відмовити в поселенні.

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Водночас у МОН зазначають, що невакцинованим студентам не можуть заборонити заселятися в гуртожитки. "Не може бути такого, це порушення прав, немає ні нормативних документів, ні вимог немає", – заявив Шкарлет.

Водночас він рекомендував студентам вакцинуватися, щоби у вишах сформувався колективний імунітет і діти не сиділи по 2 тижні на самоізоляції. Цікаво, що ректорам університетів у Львові порекомендували поселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.