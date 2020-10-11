Велика Британія досі залишається однією з найбажаніших країн для здобуття освіти серед дітей всього світу. Як у вишах Англії навчають дошкільнят, школярів та студентів – читайте у матеріалі.

Цікаво, що перші навчальні заклади у Великій Британії почали з’являтися ще у 12 столітті. І окрім того, що освіта там дещо консервативна, вона ще й гнучка і підлаштовується під реалії сучасного світу, передає видання Education.ua.

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Як влаштована система навчання у Великій Британії

Цікаво, що в країні є декілька рівнів:

дошкільна освіта;

середня освіта;

вища освіта.

Але дошкільна освіта в Англії не є обов'язковою, батьки самі вирішують, чи віддавати дітей у садочки для підготовки до школи і кращої соціалізації.

Так, британські діти відвідують садочок у віці від 2 до 5 років. Саме там вони вчаться читати і писати, розвивають навички спілкування з однолітками, і все це в ігровій формі.

Факти про навчання школярів

Система шкільної освіти у Великій Британії значно відрізняється від української. В Англії учні навчаються в школах 13 років. Цікаво, що у старших класах є можливість самому вибирати предмети. Окрім того, там дуже популярні роздільні школи для хлопчиків і дівчаток.

Школи в Британії діляться на державні і приватні (їх ще називають школи-пансіони). Але українські школярі, які живуть у Великій Британії, на жаль, не можуть навчатися у державних навчальних закладів, нам доступний лише варіант приватних шкіл.

Що пропонують учням приватні школи:

проживання на закритому кампусі, тобто дитина завжди в безпеці під наглядом співробітників 24/7;

диплом приватної школи є вагомим аргументом при вступі до університету;

випускники приватних шкіл формують своє елітне співтовариство і ділові зв'язки на все життя.

Шлях до шкільного атестату в британській середній школі починається у віці 7 років. Так, ще в початкових класах діти вивчають базові предмети – математику, англійську мову, географію, музику тощо. А з переходом в середні класи до списку обов'язкових предметів додаються природні науки: біологія, фізика, хімія. Інші предмети можна вибирати на власний розсуд.



Навчання в школі Великій Британії / Фото Укрінформ

У віці 14-16 років учні Англії готуються до обов'язкового іспиту GCSE (загальний сертифікат про середню освіту). На цьому середня освіта формально закінчується.

Цікаво, що якщо школяр планує вступати до університету, йому необхідно залишитися в школі на Sixth Form. Це випускні класи, де учні самі вибирають основні предмети для вивчення. По закінченню програми, вони здають іспит A-level , який є обов'язковим для вступу до більшості рейтингових університетів Британії.

Ще однією особливістю є оцінки. На відміну від української 12-бальної системи, британські школярі мають оцінки в форматі A, B, C, D, E, F, G. Важливо: для вступу на програму A-level потрібні оцінки не нижче A, B, C.

Вартість середньої освіти в Англії стартує від 25 тисяч фунтів на рік. Тому школи в Британії вважаються одними з найбільш елітних і якісних. Їх випускники частіше займають найвищі місця в найрейтинговіших університетах по всьому світу.

Система вищої освіти в Англії

Вищу освіта у Великій Британії також можна отримати в державному або приватному університеті. Проте іноземні студенти обов'язково платять за навчання, не залежно від типу вузу.

Система вищої освіти у Англії має кілька ступенів:

програми підготовки Foundation або International Year One;

бакалаврат;

магістратура;

MBA.

Підготовчі програми мають тривалість 1-2 роки. Вони допомагають підтягти рівень англійської для вступу, а також надолужити 1 рік різниці між системами освіти. Програма підготовки – це обов'язковий етап для всіх випускників українських шкіл, які планують вступ до університетів Англії.

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Бакалаврат – це обов'язкова ланка, якщо ви хочете отримати кваліфіковану роботу. Програма бакалаврату в Британії триває 3 роки (дуже рідко – 4). Існує також кілька ступенів бакалаврату: BSc – бакалавр природничих наук; BA – бакалавр гуманітарних наук; EEng – бакалавр технічних наук; BM – бакалавр медичних наук; BBA – бакалавр ділового адміністрування; LLB – бакалавр права.

Мати ступінь магістра в Великій Британії не обов'язково. Її вибирають ті студенти, які бажають швидше просуватися по кар'єрних сходах до посади топ менеджера.

Зазначимо, що дуже часто студенти роблять перерву 1-2 роки між отриманням диплома бакалавра і магістра. А все для того, щоб набратися практичного досвіду і підзаробити грошей.



Вища освіта у Великій Британії / Фото dec-edu

Натомість для надходження на ступінь MBA в будь-якій країні вам необхідно продемонструвати хороший досвід роботи на управлінській позиції. Найчастіше такі програми вибирають люди, які вже мають диплом бакалавра і магістра. Програми MBA в Англії тривають 1 рік.

Цікаво, що навчання в університеті Британії проходить у форматі лекцій і семінарів, де студенти повинні проявляти самостійність. Успіхи студентів оцінюються за проміжними роботами (есе і курсовим), а також фінальними іспитами.

Британські вузи можуть оцінювати студентів в двох форматах: бали і відсотки. Вартість програми здобуття вищої освіти залежить від рейтингу університету та спеціальності. У середньому на рік навчання вам знадобиться від 10 тисяч до 25 тисяч фунтів без урахування стипендії.