Вже з 1 січня 2021 року в українській освіті запроваджуються деякі зміни. Зокрема, вчителям збільшили зарплати на 20%, змінили шкільне харчування та новий держстандарт. Які обов’язкові ЗНО чекають на учнів, як зміниться шкільне меню та хто з вчителів має пройти підвищення кваліфікації – читайте у матеріалі.

ДПА та ЗНО: математика для всіх, література – ні

Для випускників школи у 2021 році буде ще один, окрім української мови, обов’язковий іспит у формі ЗНО – математика. Її будуть складати на тому рівні, на якому вивчали цей предмет у школі (стандарт або профільний), повідомляє 24 канал.

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Окрім того, на вибір треба скласти історію України або іноземну мову, а четверте випробування знань — ще один з навчальних предметів (за вибором учня).

Водночас ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури можна пройти у двох варіантах, з яких обирає сам випускник. Українську мову скласти мають усі. Але випускник може обирати – складати ЗНО з мови і літератури чи лише з української мови.

Цікаво, що є ймовірність, що тим випускникам, хто не планує у 2021 вступати у виші, дозволять скласти ДПА у школах, аби дотримуватися правил карантину. Парламент має розглянути це питання у березні-квітні.

А ось пробне ЗНО учасник зможе пройти лише з одного навчального предмета. Проте після цього він отримає посилання на всі тестові зошити та бланки відповідей, тож може скласти якийсь предмет та перевірити себе вдома. Реєстрація на пробне ЗНО пройде з 5 по 19 січня.

Збільшили зарплати вчителів

У Держбюджеті на 2021 рік майже 100 мільярдів передбачено на зарплати освітянам. Так, вже з 1 січня виплати вчителям збільшилися на 20%. Додамо, що з 1 грудня 2021 року зарплати освітянам збільшаться ще на 8,4%.

На скільки збільшаться зарплати освітян? ставка молодого вчителя без категорії та стажу роботи з січня 2021 становитиме 4 тисячі 859 гривень, з грудня – 5 тисяч 265 гривень. ставка вчителя I категорії з січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 61 гривню, а з грудня 2021 – до 6 тисяч 567 гривень. ставка вчителя вищої категорії із січня 2021 року підніметься до 6 тисяч 461 гривні, а з грудня 2021 – до 7 тисяч 1 гривні.

Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН Як розрахувати зарплату для вчителя? Система оплати праці передбачає розмір першого тарифного розряду, помножений на коефіцієнт тарифного розряду, плюс надбавки.

Сертифікація вчителів: її визнають як атестацію

2021 року триватиме добровільна сертифікація вчителів початкових класів. Але пройти процедуру зможуть близько 2 тисяч вчителів (до слова, у 2020 успішно впоралися лише 60% вчителів).

У кожному регіоні можна подати свою кількість заявок, залежно від кількості населення. Найбільше вчителів зможуть подати заявку з Дніпропетровської та Львівської областей – по 141. А реєстрація на наступну сертифікацію розпочнеться вже 18 січня і триватиме до 31 січня.

Процедура матиме три етапи: "вчительське ЗНО", самооцінка та оцінювання професійної майстерності експертами. Успішну сертифікацію зарахують як чергову атестацію педагогічних працівників.

Нове шкільне харчування

Новий проєкт шкільного харчування передбачає, що їжа у школах з нового року буде більш здоровою: без ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів, солодких та газованих напоїв, стане менше кондитерських та мучних страв, а більше овочів, фруктів, злакових та молочних продуктів.

Обіцяють створити і різноманітне меню, яке враховує вікові особливості не лише малечі, а й підлітків. У страви додаватимуть менше солі та цукру, але подаватимуть їх з соусами та спеціями.

Також буде врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами. Тепер якщо є довідка від сімейного лікаря чи педіатра про певні дієтичні потреби дитини, то власник закладу освіти зобов’язаний організувати окреме харчування з урахуванням рекомендацій лікаря.



Нове меню для учнів / Фото Pinterest

Додамо, що на оновлення шкільних їдалень у 2021 році заплановано 400 мільйонів гривень.

Новий санітарний регламент у школах

В Україні затвердили новий санітарний регламент для закладів освіти, який почне діяти з січня 2021 року. Ось деякі головні вимоги регламенту:

Учнів, які проживають на відстані більш як 2 кілометри до школи, повинні забезпечити транспортом для підвезення до закладів освіти.

Працівники шкіл, зокрема і вчителі, мають проходити профілактичні медичні огляди. У разі порушення цих термінів, їх не можна допускати до роботи в школі.

Заборонена оренда шкіл не під освітні потреби. Також встановлені вимоги до благоустрою шкіл.

МОЗ дозволило використовувати в школах дротове або бездротове підключення до інтернету. Якщо в закладах освіти встановлені роутери та Wi-Fi, вони повинні бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги.

Є також вимоги до комп’ютерного обладнання у школах – якщо це персональні комп’ютери, то екран в них має бути не менше 15 дюймів, а в ноутбуках – не менше 14 дюймів, але окремо варто купити клавіатуру та мишку.

Щоб в учнів не було сколіозу, треба підбирати меблі по росту дітей та двічі на рік пересаджувати учнів у інші ряди. Це буде профілактувати від порушення постави, зору та слуху.

Також у кожній школі мають бути внутрішні санітарні зони, зокрема туалети треба облаштувати всередині закладу.

Початок навчального дня не повинен бути раніше 8:00, а початок занять у другу зміну – не пізніше 14:00 (для учнів за вечірньою формою – не пізніше 16:00).

Навчальні меблі повинні бути без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі підлягають своєчасній заміні. Поверхня навчальних меблів має бути стійкою до мийних та дезінфекційних засобів.

Розробили держстандарт базової школи

У МОН розробили Держстандарт базової освіти для 5-9 класів. Тож наступного року на її основі розробляють решту документів: навесні підготують модельні навчальні програми. А у пілотних школах до навчання за Держстандартом п’ятикласники прийдуть у вересні 2021.

Також вчителі, які викладатимуть у 5-9 класах, мають пройти підвищення кваліфікації. Додамо, що на навчання педагогів закладено у бюджеті 400 мільйонів гривень. А 1,02 мільярда – на закупівлю засобів навчання та обладнання.

Дитсадки пройдуть міжнародну перевірку

Дошкільні заклади пройдуть своєрідний тест PISA, таку собі перевірку за міжнародною методикою ECERS-3. Цікаво, що перевірятимуть не знання вихованців, а те, як організовано навчання у дитсадках.

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Якщо не буде локдауну, таке дослідження спеціально підготовлені експерти проведуть у 2021 році у 200 дитсадках. Решта дошкільних закладів просто отримають методику та зможуть самостійно перевірити ситуацію та виявити, що і як треба покращити.

Інклюзія: допоміжні засоби дадуть додому

У 2021 році до інклюзивних класів прийде 17,2 тисяч асистентів вчителя, які були підготовлені цього року. Це педагогічні працівники, яких зараховують до штату школи. Під час дистанційного та змішаного навчання вони можуть відвідувати дітей з ООП вдома.

Цікаво, що з бюджету на 2021 рік на розвиток інклюзії виділено 504,45 мільйона гривень. Третина піде на придбання школами допоміжних засобів навчання. Якщо є кілька учнів з однаковими нозологіями і їхні родини не заперечують, то допоміжні засоби придбають для спільного користування. Їх можна буде забирати додому під час онлайн-навчання.

Наука у школі отримає більше уваги

Весна та літо нині мають бути "математичними". У квітні 2021 року мають запустити безкоштовний математичний онлайн-ресурс для школярів та вчителів.

У листопаді має офіційно відкритися перший в Україні Музей науки. У ньому будуть не лише цікаві й подекуди унікальні експонати, а й проводитимуть лекції для школярів, майстер-класи для вчителів.