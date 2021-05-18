Міністр освіти Сергій Шкарлет відвідав свято та привітав випускників.

Важливо Коли школи України будуть проводити останній дзвоник: різні дати у містах

Він вважає свято останнього дзвоника найбільш зворушливим святом для випускників. Адже далі вони самостійно йдуть до омріяних спеціальностей та професій.

Бажаю кожному випускникові старанності, жаги до знань, самореалізації та успішності. Від вашої сумлінності залежить, без перебільшення, майбутнє нашої держави, її економічна міцність та розвиток,

– сказав Шкарлет.

Саме у вівторок, 18 травня, у гімназії започатковали свято "День випускника". На урочистостях були також присутні вчителі та батьки учнів.

Як пройшов останній дзвоник для випускників у гімназії №177 у Києві: фото



Фото – Ірини Виноградової з фейсбук-сторінки гімназії біотехнологій №177 міста Києва

До слова, школи у деяких регіонах України вирішили продовжили термін навчального року для школярів. Там для дітей уроки проходитимуть в червні. Дати початку літніх канікул – читайте за посиланням.