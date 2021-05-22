Вчителі розповіли, як зробити так, щоб діти не нудились, не закочували очі від довгих промов дорослих, а були активними учасниками свята.

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Ідеї для незабутніх останніх дзвоників у школі

Бокс на літо

Вчитель початкових класів може зробити для учнів на останній дзвоник спеціальний бокс. Це класна ідея, адже з малюками ви знову зустрінетесь у вересні. І таких формат сподобається учням.

Коли я ще працювала вчителькою в Новопечерській школі, в останній день навчання ми давали кожній дитині бокс із кришкою та завдання: "У вас є місія провести чудове літо, наповнюючи цей бокс спогадами",

– розповіла педагогиня Ольга Манмар.



Банка з літніми спогадами / Фото Pinterest

Вони казали дітям ховати у бокси різні речі, з якими діти отримають спогади влітку. Наприклад, це може бути листівка, кольорова крейда, незвичайний листочок, мушля равлика, морський камінчик тощо.

Запросіть інфлюенсера, якого поважають діти

Зазвичай саме директори шкіл виголошують промови під час останніх дзвоників. Але не завжди він / вона надихає школярів. Експертка каже, що краще запросити для мотивованого спічу інфлюенсера для вікової групи.

Ця людина може із гумором розповісти про історію успіху, веселощі й невдачі власних шкільних років тощо. До того ж, діти зараз активно користуються соцмережами і вже мають кумирів-блогерів.

Дошка натхнення

Попросіть дітей виділити в графіку годинку чи півтори на те, щоб згадати 5 подій, людей, відкриттів чи цікавинок, з якими у них асоціюється шкільний рік, що минає.

До кожної такої події чи персоналії знадобиться ілюстрація: фото, власний малюнок, елемент комікса, колаж із пам’ятними дрібницями тощо;

Потім попросіть дітей написати записки з коротенькими історіями про кожну ілюстрацію до асоціацій.

Після того, як ви отримаєте всі записки з ілюстраціями – дістаньте простору дошку та прикріпіть на неї спеціальними цвяшками всі дитячі "спогади".

А під час останнього дзвоника без поспіху роздивляйтесь цей яскравий Inspiration Board (“Дошку натхнення”) та розповідайте один одному ще більше класних історій.

Додайте запальний біт

Під час лінійки зовсім не обов’язково танцювати вальс. Вчителька радить додати музичної перчинки. Нехай учні всього класу разом оберуть 10 трендових сучасних треків, а потім вчитель чи режисер змонтує попурі.



Танці на останній дзвоник / Фото p-p.com

Почати музичну частину можна з класики, а потім увімкнути запальні хіти року, під які діти чи підлітки охоче танцюватимуть.

Реалізація благодійного проєкту

Більшість сучасних підлітків – свідомі, добросердні та небайдужі до благодійних проєктів. Якщо ваша учнівська молодь саме така – запропонуйте їм не надто глобальну, але значущу мету.

Вони можуть досягнути цілі разом, відмовившись всього лиш від святкового ресторанного застілля. Адже не їжа і напої формує довготривалі спогади, а добрі справи, які залишають слід,

– каже вчителька

До яких проєктів можна долучатись? Порятунок дитячих життів у Фонді «Таблеточки», допомога будинкам для літніх людей, притулкам тварин.

Онлайн-свято: "святковий бокс", квест, зворушливий ролик

Зараз школи намагаються не святкувати останній дзвоник в режимі онлайн. Але якщо хтось із випускників захворів і клас відправили на карантин, то можна це зробити.

Запропонуйте батькам учнів ідею – кожен випускник отримає через службу доставки "святковий бокс".

Що запакувати в коробочку? Маленький дзвоник як символ свята, шматочок торта, міні пляшечка безалкогольного шампанського, прикольні аксесуари для фото (наприклад, картинки з кумедними шкільними фразочками, традиційні окуляри−сердечка тощо).

А потім увімкніть відеозв’язок у Zoo, щоб учні мали включення з улюбленими викладачами. Також можна доєднати до ефіру особливого гостя – це може бути авторитетний для учнів блогер, спортсмен, музикант тощо.

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Також на допомогу прийдуть змонтовані міні фільми. Наприклад, у короткому відеоролику можна зміксувати добрі слова вчителів та батьків, додати фото різних років і музичні фонові треки.

“Ким ти себе бачиш у майбутньому?”

Це треба робити напередодні. Так, у перший навчальний день дайте кожній дитині дощечку чорного кольору та попросіть написати на ній білою крейдою, ким вона бачить себе у майбутньому.

Потім сфотографуйте окремо кожну дитину з її дощечкою. З цих фотографій зробіть колаж. І під час останнього дзвоника покажіть дітям колажі та запитайте: "А що змінилось з того часу?" Обговоріть це.

Додамо, що через багато років подібні світлини набирають ще більшої цінності та сприймаються випускниками особливо тепло.