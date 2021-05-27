Останній дзвоник у школах, літні канікули, ЗНО-2021 та рейтинг вишів – підсумки тижня в освіті

Освіта 24 зібрала важливі новини, які сталися у сфері освіти цього тижня – з 24 по 28 травня. Читайте про те, коли учні підуть на канікули та якими будуть останні дзвоники, початок ЗНО-2021 та рейтинг вишів у Києві.

Останній дзвоник у школах

Школи вже почали організовувати свято останнього дзвоника у 2021 році. Проте дати закінчення навчання перенесли.

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Окрім того, школи самостійно вирішують, в якій формі проводити останній дзвоник.

Що рекомендує Міністерство освіти і науки? Шкільні свята дозволили проводити лише з дотриманням вимог безпеки. Остаточне рішення приймає директор школи, але всі регіони зараз у жовтій зоні, тож школи відкриті.

Проте департаменти освіти рекомендують проводити свято в межах одного класу та без батьків.

Коли у школах України пролунає останній дзвоник:

у багатьох школах, зокрема і Києві, останній дзвоник відбудеться 28 травня,

Харків – 5 червня,

Львів – 28 травня, 4, 10 або 14 червня,

Одеса – 28 травня, 4 або 8 червня,

Хмельницький – 11 червня,

Чернівці – 29 травня,

Тернопіль – 8 червня,

Черкаси – 8 червня,

Запоріжжя – 31 травня,

Полтава – 9 червня,

Дніпро – 27 травня,

Чернігів – 4 або 5 червня.

А в школах окупованого Сімферополя 26 травня також провели урочисті лінійки та останні дзвоники. Але свято окупанти організували з порушеннями карантину – діти були без масок та не дотримувалися соціальної дистанції.

Додамо, що формат, в якому буде проходити новий навчальний рік з 1 вересня, залежатиме від епідемічної ситуації на території України та від темпів вакцинації.

А Сергій Шкарлет наголосив, що ймовірність дистанційного навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. Проте позиція МОН така – дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів будуть навчатися очно.

Літні канікули для учнів

Тож, в українських школах по-трохи закінчується навчання. Цей рік був доволі складним для учнів через коронавірус та дистанційне навчання, тому діти вже мріють про канікули.

А міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що надмірна кількість контрольних робіт і тестів – це не найкращий шлях під час дистанційного навчання оцінити здобуті знання учнями. Адже це був доволі стресовий для них період.

Проте в багатьох областях навчання продовжили на літо, оскільки не встигли вичитати навчальну програму через дострокові канікули.



Навчання продовжили на літо / Фото mrpl.city

За словами міністра освіти, масового продовження занять на червень не буде. А якщо деякі школи продовжили термін навчання, то на недовгі періоди.

Навчання влітку триватиме у таких містах:

у Сумах – до 11 червня;

​у Львові – по-різному: до 28 травня, 4, 10 і навіть 14 червня;

у Черкасах – до 8 червня;

у Рівному – до 4 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

у Тернополі – до 8 червня;

у Полтаві – до 9 червня;

у Харкові – до 5 червня;

у Кропивницькомц – дo 7 абo навіть 14 чеpвня;

у Дніпрі – до 28 травня, 11 червня або навіть до кінця червня;

у Херсоні – до 10 червня;

на Волині – до 30 травня, 4 або 16 червня;

у Чернігові – до 4 червня;

в Одесі – 90 шкіл навчатимуть до 4 червня, ще 7 шкіл – до 28 травня, інші – до 8 червня.

Якими цього року будуть випускні у садочках, 4, 9 та 11 класах та скільки доведеться заплатити – читайте відповіді експертів у статті.

Початок ЗНО-2021

ЗНО в Україні розпочалося 21 травня і триватиме до 15 червня. Попри карантин, тестування проходитиме у звичному режимі, але з певними обмеженнями.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Які документи потрібні для допуску до ЗНО:

сертифікат учасника ЗНО,

запрошення-перепустка,

документ, що посвідчує особу (паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення тощо),

також треба мати при собі маску, дві ручки чорного кольору, пляшку з водою без етикеток та антисептик.

Допуск до пунктів проведення ЗНО відбуватиметься за спеціальним графіком. В запрошеннях учасників буде зазначений час, коли треба прибути до пункту тестування. Але це варто зробити не пізніше 10:50, бо вас не допустять.

До того ж, біля входу до аудиторії, учасники ЗНО мають ознайомитися з аудиторним списком. У ньому треба знайти номер свого робочого місця та зайняти його в кабінеті.

Що заборонено робити учасникам:

Учасникам ЗНО заборонено пересідати на інше місце, навіть якщо поруч є вільне місце.

Заборонено при собі мати: телефон, флешку, навушники, фотокамеру, смарт-годинник, книгу, калькулятор тощо.

Під час виконання сертифікаційної роботи учаснику заборонено також заважати іншим учасникам або спілкуватися з ними, мати при собі чи на робочому місці заборонені пристрої, списувати відповіді в інших учасників, виносити з аудиторії матеріалу ЗНО.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднює відповіді до ЗНО з кожного предмету наступного дня після тестування. Вже єз англійської мови – правильні відповіді на тести за посиланням з німецької, французької та іспанської мов – правильні відповіді на тести за посиланням з хімії – правильні відповіді на тести за посиланням

Додамо, що якщо абітурієнт пропустив ЗНО з певного предмету через хворобу, він може скласти його пізніше. Адже це є причиною, коли випускника можуть допустити до додаткової сесії ЗНО. Яка довідка потрібна – читайте у матеріалі.

Читайте також Вступ-2021 для осіб з окупованих територій: у МОН оприлюднили інструкцію для випускників з ТОТ

Як вибрати університет? Українські випускники незабаром будуть подавати документи до закладів вищої освіти. Читайте порад, які допоможуть обрати виш в Україні або за кордоном, – у нашому матеріалі.

Додамо, що для вступу у вищий навчальний заклад абітурієнтам потрібна довідка № 086/о. Її треба подавати до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Спочатку необхідно записатись на прийом до свого лікаря. Сімейний лікар призначить необхідні обстеження, аналізи та консультації у вузьких спеціалістів та видасть електронні направлення на їх проходження.

Перед вступом до вишу абітурієнтам потрібно пройти огляд у:

хірурга;

невропатолога;

окуліста;

отоларинголога;

зробити флюорографію.

Рейтинг університетів у Києві

У Києві є понад 30 вищих навчальних закладів, але абітурієнти не завжди знають, який університет обрати. Тому читайте рейтинг вишів, куди найчастіше вступають випускники, та скільки там коштує навчання.

Зазначимо, що в основу рейтингу взято список Міносвіти за 2020 рік за кількістю поданих заяв до вишів у столиці.

Рейтинг вишів у столиці:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Київський національний торговельно-економічний університет

Національний авіаційний університет

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Київський університет імені Бориса Грінченка

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Києво-Могилянська академія

Національний університет харчових технологій.

Скандали у школах

У школах Миколаєва дітей годували продуктами з цвіллю

Які там є факультети та– читайте у матеріалі

Після перевірки з’ясувалося, що дітей у Миколаєві годували зіпсованими продуктами, а їдальні для приготування їжі знаходяться в жахливому стані.

Так, дітям підсовували запліснявілі продукти. Зокрема, пророслу картоплю, буряк з цвіллю та неналежної якості квашені огірки.



На Херсонщині підліток зриває уроки та принижує учнів

Адміністрація школи у Херсонській області звернулася до правоохоронців через булінг учня 8 класу. За їх словами, підліток щодня ображає вчителів та інших учнів в школі та зриває уроки.

У Донецькій області учні розпорошили перцевий балончик у школі

У школі №31 Краматорська Донецької області учні розпорошили перцевий балончик. В результаті інциденту постраждали двоє людей – одного учня ушпиталили, а у вчительки стався серцевий напад. Деталі – тут.

Новини вищої освіти

До управління вишами можуть долучити роботодавців

Шкарлет заявив, що до управління українськими вишами можуть допустити роботодавців. Це потрібно для того щоб посилити практичну і бізнесову складову. Проте відмовлятися від безкоштовної вищої освіти не будуть.

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Для випускників вишів можуть запровадити іспит, який є аналогом ЗНО

У 2022 році планують провести єдиний державний іспит на одному з рівнів бакалавра чи магістра, який перевірить знання студентів-випускників.

Депутатка Юлія Гришина зазначила, що подібна система вже успішно працює для студентів-медиків і має назву КРОК.

Найкращим студентам ЧНУ вручать стипендію у криптовалюті

13 найкращим студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вручать стипендію у криптовалюті замість готівки. Її надасть компанія Orca Finance.

З кожного факультету та інституту ЧНУ обрали по одному студенту з найвищим рейтингом. Вони отримають сертифікати на криптостипендії у розмірі 500 доларів.

Рішення МОН та уряду

Шпундра та сирник: показали нове меню для учнів

В Україні презентували нове 4-тижневе меню для школярів, яке складається зі 160 страв. Це меню будуть використовуватимуть залежно від кількості харчування у кожному закладі освіти.

Під час презентації показали таке меню:

салат з морквою, сиром та сметаною,

шпундру (це запечена свинина, яка тушкується з маринованим буряком),

булгур,

львівський сирник,

синабони,

йогурт,

фрукти (банани, апельсини, яблуко, лимони).

Уряд скасує комісію для дозволу на навчання дітей з інвалідністю

Міністерство соцполітики пропонує уряду скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.

Якщо це зроблять, то батькам не доведеться проходити комісію і чекати її дозволу. А треба буде звернутися лише до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), де фахівці оглянуть дитину і нададуть дозвіл на навчання у спецшколі.