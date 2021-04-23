Так, у МОН наголосили, що шкільні свята можна провести лише з дотриманням вимог безпеки.

До теми Чи можуть школи продовжити навчання влітку: відповідь МОН

Начальник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко наголосив, що проведення останнього дзвоника та випускного вечора залежить від регіону і від дати, коли це планується,

За його словами, масові заходи в такому вигляді, як вони проводилися раніше, не можуть проводитися зараз. Тому школи повинні включити креативність.

Остаточне рішення приймає директор школи в залежності від тих обмежень, які будуть встановлені на той період в конкретному регіоні,

– заявив Кононенко.

Додамо, що згідно з карантинними обмеженнями, школи, які перебуватимуть на кінець навчального року у червоних зонах, не зможуть організувати останній дзвоник для учнів в очному режимі.

До слова, минулого року через карантин школи проводили свято останнього дзвоника для учнів онлайн або окремо у кожному класі, без урочистої лінійки.

Наприклад, святкування у Києві відбулося 29 травня в дистанційному режимі. А школи у Рівномуо придумали для школярів альтернативу – для дітей шкільний дзвінок пролунав з кожного подвір'я школи.