У школах Києва пройшов останній дзвоник: фото та відео святкувань

В останній день навчального року, 28 травня, школярі Києва відзначили останній дзвоник. Святкові заходи проходили, однак з дотриманням карантинних вимог. Тепер на столичних учнів чекають літні канікули.

Як у столиці святкують останній дзвоник, чи дотримуються учні та педагоги карантину, читайте у матеріалі.

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Урочистості з нагоди завершення навчання у Києві

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до випускників та побажав їм успіху на ЗНО. За його словами, для 11-класників розпочинається новий і важливий етап – вони входять в доросле життя.

Нехай воно буде успішним та добрим до вас! А це, в першу чергу, залежить від вас самих. Нагадаю свій девіз: немає нічого неможливого! Головне – наполегливо йти до своєї мети, до своєї мрії! І, повірте, все можна втілити!,

– сказав Кличко.

Всі школи вже попрощалися з школярами. Тому з понеділка, 31 травня, 325 тисяч учнів нарешті виходять на канікули.

Фото та відео з останніх дзвоників у Києві

Випускники київської гімназії №136 здивували драйвовим та оригінальним танцем. Так, учні разом з вчителем станцювали під популярні пісні молоді.



Також гімназія попрощалася зі своїми випускниками. “Сьогодні вся гімназійна родина зібралася привітати вас! Ми пишаємось вами! Ви наша гордість і надія! Бажаємо всім 200 на ЗНО!”, – йдеться у дописі.



Спеціалізована школа №149 також відсвяткувала закінчення навчального року. Там попрощалися з дітьми на літні канікули. “До зустрічі у новому навчальному році. Ми впевнено крокуємо далі!”, – написала адміністрація школи.



А середня загальноосвітня школа №69 у Києві привітала всіх з Днем останнього дзвоника та відпустила школярів на канікули.

Для школярів сьогоднішній дзвінок – це старт літніх канікул. Тож бажаємо учням добре і змістовно відпочити, набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу на­вчання,

– написали в школі.

Адміністрація школи також подякувала вчителям за самовідда­ну працю, невтомний творчий пошук, за турботу і знання, які вони віддавали вихованцям.

Дивіться фото з останнього дзвоника у школі №69 Києва:



Школа І ступеня №268 Оболонського району у Києва теж вже провела останній дзвоник для школярів. Як він проходив – дивіться нижче фото.



Заступник голови КМДА Віталій Мондриївський повідомив, що навчальний рік в столичних школах завершено.

Перед нами стояло багато викликів: це і карантинні обмеження, і повний локдаун, і перехід на дистанційне навчання, і змішана форма навчання. Разом ми впоралися з цим та напрацювали неоціненний досвід,

– сказав він.

Також за тиждень завершується прийом до перших класів. У Києві вже 72% батьків майбутніх школярів уже обрали школу та подали документи.

Формат останніх дзвоників у Києві

Раніше Департамент освіти та науки КМДА розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників і випускних вечорів.

Урочисті заходи дозволили проводити , але за умови дотримання всіх карантинних правил – дистанції, наявності масок, проведення заходів не в приміщеннях. Також на них обмежили доступ батьків.

, але за умови дотримання всіх карантинних правил – дистанції, наявності масок, проведення заходів не в приміщеннях. Також на них обмежили доступ батьків. Навчання не продовжили на літній період, бо школярі у Києві займалися без вимушених перерв і під час жорсткого карантину, однак робили це у режимі онлайн.

У зв'язку з карантином та епідемією коронавірусу, у 2021 році дати та форми проведення останніх дзвоників у містах України школам дозволили визначати самостійно.