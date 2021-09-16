В останній день роботи: ДАБІ дозволила збудувати ЖК на території київського університету
ДАБІ видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету в Києві. Усупереч генеральному плану там має з'явитися містечко на понад 1600 квартир.
Відповідний дозвіл Державна будівельно-архітектурна інспекція видала 14 вересня – це останній робочий день перед її повною ліквідацією.
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ЖК на території Авіаційного університету
15 вересня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив про початок роботи нового органу – Державної інспекції архітектури та містобудування. Як ідеться на сторінці об'єкта у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, його реєстрація відбулася напередодні – 14 вересня.
За документом, на території Національного авіаційного університету на вулиці Гузара планують звести житлові будинки з підземним паркінгом та спортивний комплекс. У 14 будинках нового житлового комплексу побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.
ЖК на території НАУ у Києві / Скриншот з ЄДЕССБ
Генпідрядником робіт на території студмістечка виступить ТОВ "Атмосфера інжиніринг сістемз".
За словами юриста Георгія Могильного, будівництво на території університету є незаконним, оскільки суперечить Генеральному плану. Про це також написано у виданих в 2014 році Містобудівних умовах та обмеженнях.
З такими темпами, Максим Луцький (ректор НАУ – 24 канал) швидко виведе Національний авіаційний університет в Топ-10 найбільших київських забудовників. Мало хто має в реалізації житлові комплекси майже на 10% річного об'єму ринку Києва…
– зазначив він.
Тодішній головний архітектор Києва Сергій Целовальник видав МУО "авансом" із вимогою врахувати будівництво у новому Генплані Києва.
Ліквідація ДАБІ: головне
- Державна архітектурно-будівельна інспекція до ліквідації вела державну політику у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
- ДАБІ видавала дозволи і всі узгодження на зведення будівель в Україні: це дозволяло монополізувати діяльність і навіть подекуди перетворити на комерцію.
- У березні 2020 року Володимир Зеленський запевнив, що ДАБІ – один із найкорумпованіших органів і його потрібно ліквідувати.
- Кабмін 15 вересня затвердив постанову ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Її повноваження передали Державній інспекції архітектури та містобудування. Усіх працівників ДАБІ звільнили.