Відповідний дозвіл Державна будівельно-архітектурна інспекція видала 14 вересня – це останній робочий день перед її повною ліквідацією.

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ЖК на території Авіаційного університету

15 вересня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив про початок роботи нового органу – Державної інспекції архітектури та містобудування. Як ідеться на сторінці об'єкта у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, його реєстрація відбулася напередодні – 14 вересня.

За документом, на території Національного авіаційного університету на вулиці Гузара планують звести житлові будинки з підземним паркінгом та спортивний комплекс. У 14 будинках нового житлового комплексу побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.



ЖК на території НАУ у Києві / Скриншот з ЄДЕССБ

Генпідрядником робіт на території студмістечка виступить ТОВ "Атмосфера інжиніринг сістемз".

За словами юриста Георгія Могильного, будівництво на території університету є незаконним, оскільки суперечить Генеральному плану. Про це також написано у виданих в 2014 році Містобудівних умовах та обмеженнях.

З такими темпами, Максим Луцький (ректор НАУ – 24 канал) швидко виведе Національний авіаційний університет в Топ-10 найбільших київських забудовників. Мало хто має в реалізації житлові комплекси майже на 10% річного об'єму ринку Києва…

– зазначив він.

Тодішній головний архітектор Києва Сергій Целовальник видав МУО "авансом" із вимогою врахувати будівництво у новому Генплані Києва.

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