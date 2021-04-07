Через посилений карантин у Києві та Чернігівській області перенесли пробне ЗНО на 24 квітня. Освітній експерт розкритикував це рішення та наголосив, що подібне може статися і з основною сесією ЗНО.

Освітній експерт та ексочільник УЦОЯО Ігор Лікарчук сказав, що подібні дії є правильними та очікуваними, але не для Українського центру оцінювання якості освіти.

До теми Освітній департамент Києва пропонує зменшити навантаження на випускників у травні

За словами експерта, фахівці УЦОЯО рік просиділи, не вирішуючи нічого.

Вони очевидно заховали голову в пісок, не бажаючи напружити мізки для того, щоб передбачити можливий розвиток ситуації та запропонувати нові рішення. Адже інформація про можливе погіршення епідемситуації з’явилася не вчора,

– наголосив він.

Ігор Лікарчук вважає, що подібне може статися і з основною сесією ЗНО. Бо епідемситуація, в якій проводилося ЗНО у 2020 році, і епідемситуація, яка є на сьогодні, – абсолютно різні.

“Але УЦОЯО практично нічого не робить для адаптації технології проведення зовнішнього оцінювання до нових умов. І тут ключове слово "нічого". Хоч за рік у цій царині можна було багато чого зробити”, – відповів експерт.

Ігор Лікарчук вважає, що перенесення пробного ЗНО – це його "добивання" до кінця. “Вже 11 квітня зміст завдань буде знати вся Україна. То для чого взагалі це пробне ЗНО потрібне?”, – додав він.



Чому перенесли пробне ЗНО? Через припинення руху громадського транспорту у Києві та Чернігівській області там перенесли пробне ЗНО на 24 квітня. В усіх інших регіонах України пробне ЗНО має відбутися за графіком – 10 квітня.

Що кажуть у МОН

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що будь-яка інформація про скасування ЗНО – це фейк. Для учнів 11 класу ЗНО цього року скасовувати не будуть, але можуть змінити формат його проведення.

Тож, у МОН заявляють, що ЗНО у 2021 році не скасовуватимуть. Оскільки тогорічна практика показала, що МОН може забезпечити його проведення у безпечних умовах навіть під час карантину.