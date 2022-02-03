Основна вимога – відставка Шкарлета, – у Могилянці розповіли деталі протесту під Кабміном

Студенти Києво-Могилянської академії готують протест під Кабінетом Міністрів через скандальні вибори президента вишу. В університеті сподіваються, що їх почують.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова студколегії Києво-Могилянської академії Руслан Грабовський. За його словами, студентство сподівається, що Верховна Рада разом із Кабміном їх підтримає.

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Голова студколегії: Ми самі можемо обирати

Очільник студколегії вишу зазначив, що страйк оголошено безстроковим. Студентство та адміністрація закладу зараз перебуває на одному боці.

Основними вимогами є відставка міністра освіти й науки Сергія Шкарлета та власне підписання контракту з президентом НаУКМА Сергієм Квітом,

– наголосив Грабовський.

Також, як відзначив представник студентства, протестувальники виступатимуть і за автономію українських університетів – їхню незалежність, яка прописана у законі про вищу освіту. "Ми самі можемо обирати", – підкреслив він.

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Чи буде зірваний навчальний процес

Голова студентської колегії підтвердив, що навчальний процес відбуватиметься й надалі. Для всіх право на навчання забезпечене.

"Наприклад, якщо я хочу вчитись і не йду на протести, то так і залишаюсь. Я далі можу собі навчатись. Якщо я йду на протест, то моє право на протест визнають поважною причиною для пропуску", – пояснив Грабовський.

Вибори в Могилянці: що відомо

У січні відбувся другий тур голосування за нового президента Києво-Могилянської академії. Там змагалися колишній міністр освіти та науки та експрезидент вишу Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна.

На сайті університету оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%). Проте міністерство не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс через порушення під час голосування.

Студентів обурило рішення Міносвіти про невизнання виборів. Вони страйкують та планують протест під Кабміном.

Відомі освітяни та чиновники обурюються ситуацією навколо Могилянки та радять Сергію Шкарлету не порушувати законодавство.

Як підкреслив очільник студколегії, згідно із законодавством лише організаційний комітет із проведення виборів президента НаУКМА має право оголошувати вибори не дійсними.