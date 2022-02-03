Основна вимога – відставка Шкарлета, – у Могилянці розповіли деталі протесту під Кабміном
Студенти Києво-Могилянської академії готують протест під Кабінетом Міністрів через скандальні вибори президента вишу. В університеті сподіваються, що їх почують.
Про це в ефірі 24 каналу розповів голова студколегії Києво-Могилянської академії Руслан Грабовський. За його словами, студентство сподівається, що Верховна Рада разом із Кабміном їх підтримає.
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Голова студколегії: Ми самі можемо обирати
Очільник студколегії вишу зазначив, що страйк оголошено безстроковим. Студентство та адміністрація закладу зараз перебуває на одному боці.
Основними вимогами є відставка міністра освіти й науки Сергія Шкарлета та власне підписання контракту з президентом НаУКМА Сергієм Квітом,
– наголосив Грабовський.
Також, як відзначив представник студентства, протестувальники виступатимуть і за автономію українських університетів – їхню незалежність, яка прописана у законі про вищу освіту. "Ми самі можемо обирати", – підкреслив він.
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Чи буде зірваний навчальний процес
Голова студентської колегії підтвердив, що навчальний процес відбуватиметься й надалі. Для всіх право на навчання забезпечене.
"Наприклад, якщо я хочу вчитись і не йду на протести, то так і залишаюсь. Я далі можу собі навчатись. Якщо я йду на протест, то моє право на протест визнають поважною причиною для пропуску", – пояснив Грабовський.Зауважте! Як підкреслив очільник студколегії, згідно із законодавством лише організаційний комітет із проведення виборів президента НаУКМА має право оголошувати вибори не дійсними.
Вибори в Могилянці: що відомо
- У січні відбувся другий тур голосування за нового президента Києво-Могилянської академії. Там змагалися колишній міністр освіти та науки та експрезидент вишу Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна.
- На сайті університету оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%). Проте міністерство не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс через порушення під час голосування.
- Студентів обурило рішення Міносвіти про невизнання виборів. Вони страйкують та планують протест під Кабміном.
- Відомі освітяни та чиновники обурюються ситуацією навколо Могилянки та радять Сергію Шкарлету не порушувати законодавство.