Про це в ефірі 24 каналу розповів голова студколегії Києво-Могилянської академії Руслан Грабовський. За його словами, студентство сподівається, що Верховна Рада разом із Кабміном їх підтримає.

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Голова студколегії: Ми самі можемо обирати

Очільник студколегії вишу зазначив, що страйк оголошено безстроковим. Студентство та адміністрація закладу зараз перебуває на одному боці.

Основними вимогами є відставка міністра освіти й науки Сергія Шкарлета та власне підписання контракту з президентом НаУКМА Сергієм Квітом,

– наголосив Грабовський.

Також, як відзначив представник студентства, протестувальники виступатимуть і за автономію українських університетів – їхню незалежність, яка прописана у законі про вищу освіту. "Ми самі можемо обирати", – підкреслив він.

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Чи буде зірваний навчальний процес

Голова студентської колегії підтвердив, що навчальний процес відбуватиметься й надалі. Для всіх право на навчання забезпечене.

"Наприклад, якщо я хочу вчитись і не йду на протести, то так і залишаюсь. Я далі можу собі навчатись. Якщо я йду на протест, то моє право на протест визнають поважною причиною для пропуску", – пояснив Грабовський.

Зауважте! Як підкреслив очільник студколегії, згідно із законодавством лише організаційний комітет із проведення виборів президента НаУКМА має право оголошувати вибори не дійсними.

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