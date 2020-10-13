Уряд затвердив рішення про початок осінніх канікул в школах з 15 до 30 жовтня та дистанційне навчання учнів протягом місяця з 15 жовтня. А все через збільшення випадків зараження COVID-19 та проведення місцевих виборів.

Відповідне рішення прийняв уряд під час засідання 13 жовтня, передає 24 канал.

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Шмигаль наголосив, що МОН рекомендує школам встановити в школах канікули з 15 по 30 жовтня 2020 року. Уряд з цим рішенням погоджується і пропонує внести це до постанови про канікули.

"Також під час канікул відбудуться місцеві вибори, і в той період ми мали відправити дітей на осінні канікули, бо в закладах освіти будуть працювати виборчі дільниці. А це становить загрозу і для учнів і для вчителів", – сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, термін канікул з 15 по 30 жовтня 2020 року, окрім безпеки дітей та педагогів, також створить умови для безпечного проведення виборів.

Він додав, що в Україні захворіли понад 5 тисяч вчителів та інших працівників шкіл. "Ми це врахували, надаючи відповідні рекомендації", – сказав Шмигаль.

Натомість закладам вищої та передвишої освіти уряд порекомендував перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

Після цього виступив міністр охорони здоров’я Максим Степанов та попросив уряд ухвалити рішення про встановлення канікул у школах з 15 жовтня до 30 жовтня. Він наголосив, що після цього школам було б добре почати навчання дистанційно.

Університетам Степанов рекомендує перейти на онлайн-навчання на місяць з 15 жовтня з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків.

Зрозуміло, що йдеться не про студентів, які не можуть це зробити. Наприклад, діти-сироти чи діти з окупованих територій,

– додав він.

Додамо, що раніше очільник МОН Сергій Шкарлет запевняв, що примусово виселяти студентів з гуртожитків на час дистанційного навчання ніхто не буде. Хоча гуртожитки є ймовірними осередками поширення коронавірусу.

Зазначимо, що Міносвіти вже розіслало рекомендаційні листи до всіх шкіл (незалежно від кольору карантинної зони) щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно.