Осінні канікули в Україні: коли будуть відпочивати школярі та чи можуть їх перенести

Осінні канікули для українських школярів стартують 25 жовтня, і триватимуть вони лише тиждень. У МОН наголошують, що про перенесення канікул наразі не йдеться, хоча це дозволяється.

Коли учні будуть відпочивати

Незважаючи на жовту зону в Україні, осінні канікули у школярів будуть за розкладом. Під час цього міжсезоння, за даними МОН, учні відпочиватимуть один тиждень – з 25 по 31 жовтня.

Важливо Канікули в школах України 2021 – 2022: коли та скільки відпочиватимуть учні

А вже у понеділок, 1 листопада, діти знову вийдуть на навчання. Але зазначимо, що графік канікул від Міносвіти є лише рекомендацією.

Чи можуть перенести канікули

Зазвичай всі школи відправляють учнів на канікули одночасно – згідно з графіком МОН. Але адміністрація закладу освіти може на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість. Це залежить від потреб школи (наприклад, якщо є проблеми з опаленням, епідемситуації тощо).

Головною причиною перенесення канікул в цьому навчальному році може стати погіршення ситуації із COVID-19. Наразі інформації про перенесення осінніх канікул в школах немає.

Однак міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що МОН рекомендувало школам розглянути гнучкий графік. Зокрема, для роботи в очному форматі можуть змістити канікул у школах червоної зони, де немає 100% вакцинованих освітян. Він також не виключає варіанту, що дітям доведеться вчитися влітку.

Що кажуть про канікули в МОН

У МОН наголосили, що навчальний рік в українських школах складається з двох семестрів, кожен з яких в свою чергу ділиться на дві чверті. Тож, відпочивають школярі чотири рази по одному тижню – восени, взимку, навесні і влітку.

Коли будуть канікули у 2021/2022 навчальному році:

осінні канікули – з 25 до 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – з 28 березня 2022 року до 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 1 червня 2022 року до 31 серпня 2022 року.

До слова, директор спеціалізованої школи №210 у Києві Дмитро Ламза подав судовий позов на уряд до Окружного адміністративного суду столиці. Він вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів. Деталі – читайте у статті.