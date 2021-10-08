Осінні канікули у школах Вінниці теж перенесли: відомі дати

У школах Вінницької області осінні канікули розпочнуться раніше – з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. Чому так вирішили – читайте у статті.

Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко розповіла, що рішення про перенесення осінніх канікул прийняли керівники шкіл, їх пропозицію підтримали в управлінні освіти.

До теми Осінні канікули в Україні: коли будуть відпочивати школярі та чи можуть їх перенести

Чому вирішили перенести канікули? За словами чиновниці, все для того, щоб "не розривати" вихідні.

Враховуючи те, що 14 жовтня День захисників і захисниць України і робочий день 15 жовтня перенесли на 23 жовтня, школярі відпочиватимуть 11 днів – з 14 до 24 жовтня,

– заявила вона.

Після канікул школи продовжать працювати у звичному режимі тільки в зеленій зоні карантину. Якщо ж область переведуть в жовту, помаранчеву або червону зону, то школа продовжить навчання тільки якщо 80% персоналу будуть вакциновані. В іншому випадку навчання буде дистанційним.

До слова, у Харківській області школярів також відправлять на канікули з 18 жовтня. Це роблять для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу, адже область все ще перебуває на межі червоної зони.

Для інших шкіл осінні канікули пройдуть традиційно, які і рекомендували в МОН, – з 25 по 31 жовтня 2021 року. Проте школи можуть на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість. Все залежить від потреб школи, наприклад, якщо є проблеми з опаленням, епідемситуації тощо.