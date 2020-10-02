Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що через місцеві вибори у школах планують перенести осінні канікули. Зокрема, вони можуть початися на 10 днів раніше, ніж це було заплановано.

Про це він сказав під час круглого столу на тему "Місцеві вибори 2020 і COVID-19", передає 24 канал.

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Ляшко нагадав, що наразі діє заборона на відвідування шкіл і дитячих садків сторонніми людьми, в тому числі у приміщення закладів освіти не можуть заходити навіть батьки.

За його словами, в Україні розпочався виборчий процес і відкриваються дільниці в школах. Тому на період, коли будуть проходити вибори, учням треба буде забезпечити окремий вхід на навчання.

"Передбачається зробити канікули на 10 днів раніше, ніж було заплановано, щоб освітній процес, підготовка до виборів і виборчий процес не перетиналися", – сказав Ляшко.

Адже виборчі комісії будуть утворені до 9 жовтня, тобто за 15 днів до виборів і відповідно з цього періоду вони повинні почати функціонувати. Хоча він додав, що в першу чергу для роботи виборчих комісій будуть використані шкільні спортзали.

Раніше тимчасовий очільник Міносвіти Сергій Шкарлет запевняв, що вони рекомендують розпочати канікули не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три. Тобто осінні канікули у МОН хочуть розпочати в четвер, 22 жовтня, і закінчити у п'ятницю, 30 жовтня. Так, діти отримають 11 днів для відпочинку.



Коли відпочиватимуть школярі / Інфографіка 24 каналу

До слова, в Україні 12 тисяч 56 виборчих дільниць знаходяться в закладах освіти – школах, університетах, інститутах.

Коли в Україні відбудуться місцеві вибори? 5 вересня в Україні стартував виборчий процес у рамках підготовки та проведення місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня. Саме голосування проходитиме з 8:00 до 20:00 25 жовтня, а встановити його результати виборчкоми повинні до 6 листопада.