Осінні канікули у школах Харкова вже втретє продовжили
Джерело:фейсбук Харківської міської ради
Осінні канікули у харківських школах знову продовжили – діти відпочиватимуть до 7 листопада. Зазначимо, що учні в місті не навчаються вже третій тиждень.
Директорка Департаменту освіти Ольга Деменко розповіла про рішення продовжити канікули у школах.
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Це попри те, що цього року шкільні канікули у Харкові розпочалися на тиждень раніше – з 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу. Тож, діти на відпочинку будуть три тижні.
Де ще продовжили канікули у школах до 7 листопада:
- У Житомирі,
- в Одесі,
- у Рівному,
- у Черкасах,
- у Кривому Розі,
- у Запоріжжі,
- на Волині.
До слова, освітній комітет Верховної ради наполягає на тому, щоб для учнів 1 – 4 класів запроваджували очне навчання у червоних зонах карантину. Там кажуть, що дистанційне навчання в молодших класах завдає шкоди навчальному процесу.
Текст публікації Харківської міської ради:
Осінні канікули у харківських школах триватимуть до 7 листопада. Про це повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко. Нагадаємо, що цього року шкільні канікули розпочалися на тиждень раніше, 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу.