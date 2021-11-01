Осінні канікули у школах Харкова вже втретє продовжили

1 листопада 2021 , 14:05
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Джерело:

фейсбук Харківської міської ради

Осінні канікули у харківських школах знову продовжили – діти відпочиватимуть до 7 листопада. Зазначимо, що учні в місті не навчаються вже третій тиждень.

Директорка Департаменту освіти Ольга Деменко розповіла про рішення продовжити канікули у школах.

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Це попри те, що цього року шкільні канікули у Харкові розпочалися на тиждень раніше – з 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу. Тож, діти на відпочинку будуть три тижні.

Де ще продовжили канікули у школах до 7 листопада:

  • У Житомирі,
  • в Одесі,
  • у Рівному,
  • у Черкасах,
  • у Кривому Розі,
  • у Запоріжжі,
  • на Волині.

До слова, освітній комітет Верховної ради наполягає на тому, щоб для учнів 1 – 4 класів запроваджували очне навчання у червоних зонах карантину. Там кажуть, що дистанційне навчання в молодших класах завдає шкоди навчальному процесу.

Текст публікації Харківської міської ради:

Осінні канікули у харківських школах триватимуть до 7 листопада. Про це повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко. Нагадаємо, що цього року шкільні канікули розпочалися на тиждень раніше, 18 жовтня, щоб стримати поширення коронавірусу.

Автор: Марія Бондар