В яких областях школи продовжили осінні канікули до 7 листопада

У деяких містах України через високу захворюваність на коронавірус продовжили осінні канікули для школярів. Тож, діти там відпочиватимуть аж до 7 листопада, а потім вийдуть на дистанційне або очне навчання.

Чому школи продовжують канікули? Захворюваність на коронавірус зростає, тож все більше областей посилюють карантинні обмеження. Майже у всіх містах червоної зони учням продовжили відпочинок, а в деяких містах – запровадили дистанційку.

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Де продовжили канікули до 7 листопада

У Житомирі канікули для школярів продовжили до 7 листопада. Таке рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС. Також керівникам закладів професійно-технічної освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання з 27 жовтня.

У Кривому Розі осінні канікули в школах подовжили до 7 листопада. Така необхідність викликана епідеміологічною ситуацією в області. Зазначається, що канікули мають запобігти розповсюдженню коронавірусу в місті.

На Волині школам також рекомендували продовжити осінні канікули до 7 листопада. Там зараз збільшилося кількість хворих на COVID-19, і хворіють вдвічі більше дітей, ніж вчителів.

Ще в одному регіоні продовжили канікули у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості хворих на коронавірус. Так, осінні канікули у школах Запоріжжя триватимуть до 7 листопада.

У яких регіонах досі не закінчилися канікули

Через ситуацію із поширенням коронавірусу у деяких областях канікули запровадили на тиждень раніше – з 18 жовтня. Тож школи, які продовжили канікули ще на тиждень (з 25 до 31 жовтня) мають з понеділка, 1 листопад, розпочати навчання.

Так, у Черкасах школярі були на офіційних канікулах з 18 по 24 жовтня, тепер вони відпочивають ще тиждень – з 25 жовтня до 1 листопада. В окремих школах канікули будуть аж до 7 листопада (але почалися вони з 25 жовтня).

У Києві та Львові після виходу з канікул школярі навчатимуться дистанційно, оскільки більшість шкіл не готові до роботи у червоній зоні карантину. У столиці діти, щонайменше, будуть вдома до 8 листопада, у Львові – до 15 листопада.

У Харкові канікули триватимуть два тижні до 1 листопада. У Кропивницькому учні понад 30 шкіл міста відпочиватимуть до 29 жовтня, частина – до 31.

Крім того, на двотижневі канікули – з 18 по 31 жовтня – відправили школярів Донецької області. До навчання діти повернуться 1 листопада.

Канікули за графіком (до 31 жовтня):

Одеса

Луцьк

Дніпро

Рівне

Полтава

Миколаїв

Тож у цих містах цілком можуть продовжити канікули ще на тиждень – до 7 листопада. Проте вирішують це місцеві органи влади, відповідних рішень поки немає.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я припускали, що канікули можуть продовжити для школярів. За їх словами, учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів. Проте школи вирішують замість канікул запроваджувати дистанційне навчання.