Осінні канікули можуть тривати ледь не місяць, – МОЗ

Через ситуацію з коронавірусом осінні канікули в українських школах розпочнуться швидше – з 18 жовтня. Однак у Міністерстві охорони здоров'я допускають, що вдома учні можуть пробути і 3 – 4 тижні.

Таку заяву про перспективу вимушеного продовження канікул в ефірі радіо зробив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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У школах можуть ще більше продовжити канікули

Скоріш за все вони (канікули – 24 канал) будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж 2 тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3 – 4 тижні,

– зазначив Кузін.

Він додав, що наразі на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебувають 607 дітей. А це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.

Головний санітарний лікар також наголосив, що діти останнім часом більш активно залучаються в епідемічний процес, а велика кількість класів зачиняється через випадок недуги у дитини або вчителя. "Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – пояснив Кузін. Тому слід вживати заходів для запобігання цьому.

Осінні канікули у школах: що відомо