Таку заяву про перспективу вимушеного продовження канікул в ефірі радіо зробив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
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У школах можуть ще більше продовжити канікули
Скоріш за все вони (канікули – 24 канал) будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж 2 тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3 – 4 тижні,
– зазначив Кузін.
Він додав, що наразі на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебувають 607 дітей. А це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.
Головний санітарний лікар також наголосив, що діти останнім часом більш активно залучаються в епідемічний процес, а велика кількість класів зачиняється через випадок недуги у дитини або вчителя. "Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", – пояснив Кузін. Тому слід вживати заходів для запобігання цьому.
Осінні канікули у школах: що відомо
- Спершу школи мали йти на тижневі осінні канікули з 25 жовтня. Однак 13 жовтня МОЗ рекомендувало перенести їхній початок на 18 жовтня. Міносвіти цю пропозицію підтримало.
- Водночас у КМДА заявили, що діти в усіх школах Києва підуть на осінні канікули за графіком, тобто з 25 жовтня, адже причин розпочинати їх достроково немає.
- Водночас відправити школярів на канікули раніше вирішили у Харкові, Вінниці, Хмельницькому, а також і в Івано-Франківську, Херсоні, Кропивницькому та Сумах.