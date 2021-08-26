Школи у рейтингу розташовані за рейтинговим балом, що розрахований на підставі середнього значення балів ЗНО, отриманих учасниками тестування з усіх предметів і з урахуванням загальної кількості тестів, складених випускниками кожної школи.

До теми В яких школах України навчалися найрозумніші учасники ЗНО-2021

Загалом до двадцятки найкращих закладів освіти України за результатами ЗНО-2021 увійшли школи Києва, Дніпра, Львова, Черкас, Івано-Франківська, Харкова та Одеси.

Рейтинг шкіл України у 2021 році

Перше місце – столичний ліцей "Інтелект" – там 79 випускників склали 276 тестів ЗНО на середній бал 188,6. Друге місце – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка – 153 випускники ліцею склали 599 тестів та отримали середній бал ЗНО на рівні 183,4. Третє місце – Черкаський фізико-математичний ліцей – 62 учасники ЗНО з ліцею пройшли 219 тестувань та отримали в середньому 185,2 бала. Четверте місце – Івано-Франківський ліцей імені Миколи Сабата – там 59 учнів склали 206 тестів ЗНО та отримали середній бал 184,5. П'яте місце – ліцей "Наукова зміна" – 153 учні ліцею склали 551 тест ЗНО-2021 та отримали середній бал на рівні 180.

Які ще школи увійшли в 20-ку найкращих:

6 місце – Харківський фізико-математичний ліцей №27,

7 місце – Київський ліцей "Престиж",

8 місце – Київський природничо-науковий ліцей №145,

9 місце – приватна столична школа Кey School,

10 місце – навчально-виховний комплекс №12 з Дніпра,

11 місце – приватний заклад “Науково-дослідницька школа "Базис" у Києві,

12 місце – Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка,

13 місце – "Українсько-Американський ліцей" Дніпра,

14 місце – Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер",

15 місце – Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ ім. Олеся Гончара,

16 місце – Рішельєвський науковий ліцей в Одесі,

17 місце – гімназія №153 імені О.С.Пушкіна у Києві,

18 місце – гімназія №178 у Києві,

19 місце – Львівська гімназія "Євшан",

20 місце – Ліцей "Голосіївський" №241 у Києві.

Повний рейтинг 200 найкращих шкіл України за результатами ЗНО у 2021 році – дивіться за цим посиланням.

Додамо, що найкращим закладом освіти, що представляє невеликі міста України, визнано Калуський ліцей ім. Бахматюка, результати випускників якого дозволили йому зайняти 28 позицію у рейтингу.

Окрім всеукраїнського рейтингу шкіл України, також опубліковано рейтинги шкіл усіх обласних центрів та областей України, а також рейтинги шкіл за окремими предметами ЗНО.

Так, лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівщина. Друге та третє місця посіли Волинська та Сумська області відповідно.

Загалом високі результати тестування продемонстрували випускники закладів освіти Київської, Харківської та Рівненської областей.

Серед обласних центрів перше місце за результатами ЗНО випускників отримав Львів, на другій і третій сходинках розташувалися Київ і Рівне. Також високі результати тестування продемонстрували випускники Харкова, Тернополя та Черкас.

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Варто зазначити, що на результати ЗНО кожного учасника впливає низка чинників, з-посеред яких, окрім якості організації освітнього процесу в закладі освіти, ще й тип і розташування закладу, педагогічний колектив, матеріальне становище й рівень освіти родини, умови навчання, самостійна підготовка до тестування тощо.

До слова, у 2020 році у рейтингу найкращих шкіл лідирував Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка.

Цікаво, що цього року Верховна Рада вперше заснувала іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень для 30 учасників, які сумарно з чотирьох навчальних предметів набрати не менше ніж 790 балів, зокрема 200 балів з будь-якого предмету.

Тож, 32 найрозумніших випускники шкіл змагатимуться за 100 тисяч гривень від держави. Але вони мають бути зараховані у поточному році до українських вишів, щоб отримати грошову винагороду.