Опублікували перші списки вступників, які подали заяви до вишів у 2021 році

З 14 липня вступники почали подавати заяви до вишів. Інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" вже оприлюднила перші списки абітурієнтів.

Сайт "Вступ.ОСВІТА.UA" інформує вступників та їхніх батьків про перебіг вступної кампанії у 2021 році.

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Зокрема, на сайті одразу з 14 липня почали публікувати рейтингові списки вступників до всіх вишів. Ці списки оновлюються тричі на добу (вранці, вдень та ввечері).

Крім конкурсного бала, у рейтингових списках публікуються результати вступних іспитів, бали сертифікатів ЗНО та інша інформація, необхідна для повного інформування осіб про перебіг вступної кампанії.

Скільки вступників подали заяви до вишів? За даними Міносвіти, станом на ранок 15 липня подано майже 275 тисяч заяв та створено 234 тисячі е-кабінетів.

Додамо, що вступники, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у закладах вищої освіти та знайти спеціальності за певними параметрами.

Подання заяв онлайн через електронні кабінети триватиме до 23 липня (до 16 липня для вступників, які мають скласти творчі конкурси або іспити у виші).

Абітурієнти можуть подати до п’яти заяв на бюджет та до 30 на контракт.

Як подати електронні заяви до вишів

Спочатку потрібно зареєструвати електронний кабінет за цим посиланням, де потрібно вказати ваші дані:

адресу електронної пошти (надалі вона буде логіном для входу в кабінет);

пароль для входу в кабінет;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серію і номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до зазначеного документа.

Після цього абітурієнту потрібно ввести контактний номер телефону (в форматі +380 ..), завантажити кольорову фотографію (3х4 см), фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

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Потім виберіть розділ "Подача заяв". Там з’явиться форма вибору конкурсних пропозицій для навчання. Далі у полі пошуку виберіть навчальний заклад, до якого хочете вступити.

У пункті "Подати заяву" вкажіть такі параметри:

пріоритетність;

навчання на бюджеті чи контракті;

наявність освітнього рівня за бюджетні кошти;

результати ЗНО вашого сертифіката.

Всі подані заяви в електронному вигляді заяви будуть вказані в розділі "Подані заяви".

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