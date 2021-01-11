Випускники, які будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році, можуть підготуватися до тестування. В мережі з’явилися онлайн-тести ЗНО попередніх років, які учні можуть скласти з будь-якого предмету.

Так, можна скористатися безкоштовним сервісом "ЗНО-онлайн", який розробило видання Osvita.ua. Там розміщено понад 300 тестів, які складали абітурієнти під час основної та додаткової сесій ЗНО, а також сесій пробного тестування 2009-2020 років.

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Виконати тестові завдання на сайті можна максимально наближено до реальних тестів, а форма надання відповіді відповідає виду, який мають абітурієнти під час проходження реального ЗНО.

Окрім того, після кожного виконаного тесту ЗНО надаються правильні відповіді на всі завдання та розраховується результат у тестових та рейтингових балах.

Тестові завдання української мови та літератури, математики, історії України та географії розподілені за темами для більш зручної підготовки. Обравши певний тематичний розділ, учні можуть перевірити свою готовність з усіх змістових блоків.

А все для того, аби легко дізнатися, які розділи засвоєні гірше, щоб приділити їм особливу увагу впродовж підготовки до тестування.

Скласти онлайн тести ЗНО з попередніх років можна за посиланням.

Використання сервісу допоможе учасникам ЗНО зрозуміти структуру тесту з кожного навчального предмета, ознайомитись із видами завдань та визначити час для тестування.

Окрім того, до більшої частини завдань з української мови та літератури, математики, історії України, біології та географії додані коментарі провідних фахівців з питань підготовки до ЗНО.