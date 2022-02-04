Оприлюднили новий рейтинг українських вишів: хто потрапив у десятку лідерів

У січні 2022 року Національна дослідницька рада Іспанії опублікувала новий міжнародний рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics). Там оцінено понад 31 тисячу вишів, серед яких – 313 з України.

Ініціативу Webometrics започала дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.

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Крім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщені рейтинги університетів різних країн світу.

Рейтинг українських вишів

До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Сумський державний університет;

Національний авіаційний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Харківський національний університет імені Каразіна;

Харківський політехнічний iнститут;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Львівська політехніка;

Дніпровська політехніка.

Webometrics – це найбільший академічний рейтинг вищих навчальних закладів, який кожні шість місяців пропонує незалежний, об’єктивний, безкоштовний та відкритий рейтинг щодо діяльності університетів з усього світу.Початкова мета рейтингу – сприяти академічній діяльності в Інтернеті, підтримуючи ініціативи відкритого доступу для передачі наукових і культурних знань, створених університетами, всьому суспільству. Тобто фахівці оцінюють вебсайти, їх дизайн чи зручність використання або популярність їх вмісту за кількістю відвідувань.

Додамо, що до рейтингу кращих університетів світу на 2022 рік QS World University Rankings потрапили вісім українських вишів. Загалом у списку 1300 університетів.

Найвищу позицію серед українських вишів зайняв Харківський національний університет імені Каразіна. Він розмістився в діапазоні 511 – 520. Які ще українські виші потрапити у світовий рейтинг – читайте у статті.