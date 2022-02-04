Ініціативу Webometrics започала дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.
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Крім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщені рейтинги університетів різних країн світу.
Рейтинг українських вишів
До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Сумський державний університет;
- Національний авіаційний університет;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Харківський національний університет імені Каразіна;
- Харківський політехнічний iнститут;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Львівська політехніка;
- Дніпровська політехніка.
Додамо, що до рейтингу кращих університетів світу на 2022 рік QS World University Rankings потрапили вісім українських вишів. Загалом у списку 1300 університетів.
Найвищу позицію серед українських вишів зайняв Харківський національний університет імені Каразіна. Він розмістився в діапазоні 511 – 520. Які ще українські виші потрапити у світовий рейтинг – читайте у статті.