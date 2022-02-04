Ініціативу Webometrics започала дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.

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Крім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщені рейтинги університетів різних країн світу.

Рейтинг українських вишів

До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • Сумський державний університет;
  • Національний авіаційний університет;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Харківський національний університет імені Каразіна;
  • Харківський політехнічний iнститут;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Львівська політехніка;
  • Дніпровська політехніка.

Додамо, що до рейтингу кращих університетів світу на 2022 рік QS World University Rankings потрапили вісім українських вишів. Загалом у списку 1300 університетів.

Найвищу позицію серед українських вишів зайняв Харківський національний університет імені Каразіна. Він розмістився в діапазоні 511 – 520. Які ще українські виші потрапити у світовий рейтинг – читайте у статті.