На реєстрацію в абітурієнтів буде трохи більше за місяць. Останній день, коли можна подати заявку – 9 березня 2022 року.
Важливо У 2022 році випускники мають право безкоштовно скласти ЗНО з 5 предметів, – УЦОЯО
Запрошення-перепустки на проходження ЗНО можна буде завантажувати зі своїх електронних кабінетів до 29 квітня 2022 року. У них буде позначено дату та місце проведення тестувань.
Графік проведення ЗНО-2022
Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.
Якими будуть цьогорічні тести
Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти визначили, якими будуть тести з різних предметів на ЗНО-2022.
Українська мова
Тест з української мови складається з 2 частин і налічує всього 40 завдань, одне з яких – відкрите.
На виконання роботи в абітурієнтів буде 150 хвилин.
Українська мова та література
Тест з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року містить 67 завдань.
Він складається з 4 частин:
- у першій частині – 24 завдань;
- у другій – 39 завдань;
- у третій – 3 завдання з короткою відповіддю;
- а у четвертій – одне завдання з розгорнутою відповіддю.
На виконання роботи відведено 210 хвилин.
Математика
У тесті з математики рівня стандарту буде 26 завдань. Їх необхідно буде виконати за 120 хвилин. А тест профільного рівня з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34.
У ньому будуть:
- завдання з вибором однієї правильної відповіді (16 завдань);
- завдання на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання);
- завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 9 завдань, серед яких будуть структуровані (4) і неструктуровані завдання (5 завдань).
Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.
Історія України
Тест з історії України містить 2 частини по 30 завдань: "Історія України 1914 рік – початок ХХІ століття" і "Історія України від найдавніших часів до 1914 року". На виконання 60 завдань відведено 150 хвилин.
Англійська мова
Тест з англійської мови налічує 59 завдань. Він складається з 4 частин:
- "Розуміння мови на слух (аудіювання)" – 16 завдань різних форм;
- "Читання" – 22 завдання різних форм;
- "Використання мови" – 20 завдань;
- "Письмо" – одне завдання відкритої форми.
На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин.
Географія
У тесті з географії буде 54 завдання різної форми:
- з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань),
- на встановлення відповідності (6 завдань),
- відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань),
- з вибором трьох правильних відповідей (6 завдань).
На виконання роботи відведено 150 хвилин.
Біологія
Тест із біології налічує 50 завдань:
- з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань),
- на встановлення відповідності (8 завдань),
- з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).
На виконання тесту також виділили 150 хвилин.
Фізика
У тесті з фізики буде 38 завдань різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань),
- на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання),
- відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).
На виконання завдання відведено 180 хвилин.
Хімія
Певних змін зазнала структура тесту з хімії, який у 2022 році складатиметься з 50 завдань замість 52. У тесті будуть завдання:
- з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання),
- на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання),
- завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 12 завдань, серед яких структуровані (2 завдання) і неструктуровані (10 завдань).
На виконання роботи відведено 150 хвилин замість 180.