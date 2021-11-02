На реєстрацію в абітурієнтів буде трохи більше за місяць. Останній день, коли можна подати заявку – 9 березня 2022 року.

Важливо У 2022 році випускники мають право безкоштовно скласти ЗНО з 5 предметів, – УЦОЯО

Запрошення-перепустки на проходження ЗНО можна буде завантажувати зі своїх електронних кабінетів до 29 квітня 2022 року. У них буде позначено дату та місце проведення тестувань.

Графік проведення ЗНО-2022

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Зверніть увагу! Реєстрація на пробне ЗНО триватиме протягом 5 – 22 січня 2022 року.

Якими будуть цьогорічні тести

Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти визначили, якими будуть тести з різних предметів на ЗНО-2022.

Українська мова

Тест з української мови складається з 2 частин і налічує всього 40 завдань, одне з яких – відкрите.

На виконання роботи в абітурієнтів буде 150 хвилин.

Українська мова та література

Тест з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року містить 67 завдань.

Він складається з 4 частин:

у першій частині – 24 завдань;

у другій – 39 завдань;

у третій – 3 завдання з короткою відповіддю;

а у четвертій – одне завдання з розгорнутою відповіддю.

На виконання роботи відведено 210 хвилин.

Математика

У тесті з математики рівня стандарту буде 26 завдань. Їх необхідно буде виконати за 120 хвилин. А тест профільного рівня з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34.

У ньому будуть:

завдання з вибором однієї правильної відповіді (16 завдань);

завдання на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання);

завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 9 завдань, серед яких будуть структуровані (4) і неструктуровані завдання (5 завдань).

Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Історія України

Тест з історії України містить 2 частини по 30 завдань: "Історія України 1914 рік – початок ХХІ століття" і "Історія України від найдавніших часів до 1914 року". На виконання 60 завдань відведено 150 хвилин.

Англійська мова

Тест з англійської мови налічує 59 завдань. Він складається з 4 частин:

"Розуміння мови на слух (аудіювання)" – 16 завдань різних форм;

"Читання" – 22 завдання різних форм;

"Використання мови" – 20 завдань;

"Письмо" – одне завдання відкритої форми.

На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин.

Географія

У тесті з географії буде 54 завдання різної форми:

з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань),

на встановлення відповідності (6 завдань),

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань),

з вибором трьох правильних відповідей (6 завдань).

На виконання роботи відведено 150 хвилин.

Біологія

Тест із біології налічує 50 завдань:

з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань),

на встановлення відповідності (8 завдань),

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

На виконання тесту також виділили 150 хвилин.

Фізика

У тесті з фізики буде 38 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань),

на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання),

відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

На виконання завдання відведено 180 хвилин.

Хімія

Певних змін зазнала структура тесту з хімії, який у 2022 році складатиметься з 50 завдань замість 52. У тесті будуть завдання:

з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання),

на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання),

завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 12 завдань, серед яких структуровані (2 завдання) і неструктуровані (10 завдань).

На виконання роботи відведено 150 хвилин замість 180.