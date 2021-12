В оприлюднених книжках зазвичай йдеться про реальних людей і неймовірні історії їхнього життя.

До теми Книга року-2021: BBC оголосило короткі списки літературної премії

10 найкращих книжок 2021 року

"Якими гарними ми були" (How Beautiful We Were)



Книжка "Якими гарними ми були" (How Beautiful We Were)

Цей роман (автора Імболо Мбу) про владу та корупцію в епоху капіталізму та колоніалізму.

Події розгортаються у 1980 році у вигаданому африканському селі Косава, куди представники американської нафтової компанії приїхали зустрітися з місцевими жителями. Проте в Косаві діти вмирають через екологічну катастрофу.

"Близькість" (Intimacies)



Книжка "Близькість"

Авторка Кеті Кітамура написала історію судової перекладачки з Гааги, яка постійно спілкується з військовими злочинцями. На цьому фоні розгортається і особиста історія жінки, і її заплутані та бурхливі стосунки з чоловіком.

"Любовні пісні W.E.B. Du Bois" (The Love Songs of W.E.B. Du Bois)



Книжка "Любовні пісні W.E.B. Du Bois"

У першому романі Оноре Фанон Джефферс одночасно поєднуються і зворушлива сага про повноліття, і расові питання, і дослідження американської історії.

"Ніхто не говорить про це" (No One Is Talking About This)



Книжка "Ніхто не говорить про це"

Патрісія Локвуд відома як авторка відвертих та навіть непристойних віршів. У своїй книзі-мемуарах вона розповідає про свою юність та батька-священника.

У результаті – вийшла книга, яка читається як вірш у прозі, водночас піднесений, інтимний, філософський, веселий і, зрештою, глибоко зворушливий.

"Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World)



Книжка "Коли ми перестаємо розуміти світ"

Автор Бенджамін Лабатут показав майстерно зшиті історії найбільших мислителів ХХ століття, які розповідають про екстаз і агонію наукових проривів, їхні величезні вигоди для суспільства та високі людські витрати.

В цьому "гібриді" художньої та наукової літератури також є місце для гумору. І ви можете помітити все розмитішу грань між фактами та казковістю.

"Копенгагенська трилогія: Дитинство; Молодість; Залежність" (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency)



Книга "Копенгагенська трилогія: Дитинство; Молодість; Залежність"

Чудові мемуари авторки Туве Дітлевсен були вперше опубліковані в Данії в 60-х і 70-х роках. Вони докладно описують її виховання, кар’єрний шлях і нещадні залежності – потужний опис боротьби за примирення мистецтва і життя.

її книги демонструють приголомшливу ясність, гумор і відвертість, проливаючи світло не лише на суворі реалії світу, а й на незрозумілі імпульси нашого таємного "я".

"Як передається слово: розплата з історією рабства в Америці" (How the Word Is Passed: A Reckoning With the History of Slavery Across America)



Книга "Як передається слово: розплата з історією рабства в Америці"

Клінт Сміт – поет і журналіст, який відвідав місця, де колись було поширене рабство. У книзі він поєднує інтерв’ю з туристами, гідами, активістами та краєзнавцями, яких він зустрічає по дорозі, з науковими дослідження і особистими роздумами.

"Невидима дитина: бідність, виживання та надія в американському місті" (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City)



Книга "Невидима дитина: бідність, виживання та надія в американському місті"

Щоб розповісти історію про Дасані Коутс, бездомну нью-йоркську школярку та її сім’ю, авторка Андреа Елліотт роками спостерігала за дітьми у притулках, школах, залах суду та установах соціального забезпечення.

Книга сповнена спостереженнями Дасані та її матері. Це відверта розповідь про боротьбу однієї сім’ї з бідністю, бездомністю та залежністю.

"На десяте червня" (On Juneteenth)



Книжка "На десяте червня"

Досліджуючи расові та соціальні проблеми рідного штату Техасу, авторка Аннетт Гордон-Рід просить читачів відійти від нинішніх гарячих дебатів і більш детально поглянути на історію та її сюрпризи.

Авторка колись була першою темношкірою дитиною, яка інтегрувалася до школи в Східному Техасі.

"Червона комета: коротке життя та яскраве мистецтво Сильвії Плат" (Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath)



Книжка "Червона комета: коротке життя та яскраве мистецтво Сильвії Плат"

Це смілива і яскрава біографія поетеси Хізер Плат, яка покінчила життя самогубством у 30 років.

До слова, раніше Український інститут книги оприлюднив перелік 30 знакових книг для української незалежності. Це унікальний список видань, що вплинули на формування та розвиток України та її громадян. Список – читайте тут.