В ОП рекомендують відсторонити директора школи в Хмельницькому, де отруїлися діти
Джерело:Офіс Президента
Місто Хмельницький 14 вересня відвідала делегація представників Офісу Президента. Причиною візиту стала резонансна історія про отруєння 93 людей в одному з навчальних закладів міста.
Мовиться про 92 учнів Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1 "Школа – дитячий садок" та ще 1 дорослого – матір школяра.
До теми Перевірятимуть усі заклади області, – Шкарлет про масове отруєння дітей в хмельницькій школі
Представники Офісу Президента поїхали у Хмельницький через масове отруєння дітей
У Хмельницькій обласній держадміністрації 14 вересня відбулася зустріч місцевої влади, представників правоохоронних органів, Офісу Президента, уряду, а також батьків постраждалих школярів і директора навчального закладу, в якому стався інцидент.
- Мовиться про масове отруєння дітей у навчально-виховному об’єднанні №1.
- Держпродспоживслужба виявила стафілокок у 4 працівників їдальні – на руках, халатах тощо – та в їжі.
- З цього приводу розпочали кримінальне провадження, для аналізів візьмуть і повторні проби.
За підсумками розмови заступниця глави Офісу Президента Юлія Соколовська наголосила, що:
- Реформа харчування у школах – це не тільки зміна меню чи ремонт приміщень.
- Потрібно також змінювати "ставлення персоналу до заходів гігієни та санітарних норм".
За допущення випадків недобросовісного ставлення до своїх обов’язків і невиконання санітарних норм кухарями та персоналом, а також за відсутність належного контролю з боку керівництва винні нестимуть реальну відповідальність,
– запевнила вона.
Наразі ж директора школи, де отруїлися діти, в Офісі Президента рекомендують відсторонити від виконання обов’язків.
- "На щастя, отруєння не призвело до непоправного. Але цей випадок має стати уроком для інших закладів – як важливо контролювати й дотримуватися всіх норм і правил", – підсумувала Соколовська.
Нагадаємо, на початку вересня У гімназії Києва отруїлись майже 200 дітей