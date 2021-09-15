Мовиться про 92 учнів Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1 "Школа – дитячий садок" та ще 1 дорослого – матір школяра.

До теми Перевірятимуть усі заклади області, – Шкарлет про масове отруєння дітей в хмельницькій школі

Представники Офісу Президента поїхали у Хмельницький через масове отруєння дітей

У Хмельницькій обласній держадміністрації 14 вересня відбулася зустріч місцевої влади, представників правоохоронних органів, Офісу Президента, уряду, а також батьків постраждалих школярів і директора навчального закладу, в якому стався інцидент.

Мовиться про масове отруєння дітей у навчально-виховному об’єднанні №1.

Держпродспоживслужба виявила стафілокок у 4 працівників їдальні – на руках, халатах тощо – та в їжі.

З цього приводу розпочали кримінальне провадження, для аналізів візьмуть і повторні проби.

За підсумками розмови заступниця глави Офісу Президента Юлія Соколовська наголосила, що:

Реформа харчування у школах – це не тільки зміна меню чи ремонт приміщень.

Потрібно також змінювати "ставлення персоналу до заходів гігієни та санітарних норм".

За допущення випадків недобросовісного ставлення до своїх обов’язків і невиконання санітарних норм кухарями та персоналом, а також за відсутність належного контролю з боку керівництва винні нестимуть реальну відповідальність,

– запевнила вона.

Наразі ж директора школи, де отруїлися діти, в Офісі Президента рекомендують відсторонити від виконання обов’язків.

"На щастя, отруєння не призвело до непоправного. Але цей випадок має стати уроком для інших закладів – як важливо контролювати й дотримуватися всіх норм і правил", – підсумувала Соколовська.

Нагадаємо, на початку вересня У гімназії Києва отруїлись майже 200 дітей