Збільшення насильства та вагітності серед дітей: ООН закликає якнайшвидше відкрити школи

Організація Об’єднаних Націй закликає якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID-19. Через їх тривале закриття у світі збільшилася кількість насильства та ранньої вагітності серед дітей. Наразі на кону стоїть освіта понад 600 мільйонів учнів.

ООН закликає якнайшвидше відкрити школи

Деякі школи зараз закриті на літні канікули, деякі – продовжують працювати. Але понад 600 мільйонів школярів в країнах, де триває навчання, позбавлені можливості вчитися через пандемію.

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Прес-секретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер вважає несправедливим те, що у світі бари й заклади громадського харчування відкриваються першими. "Школи повинні закриватися останніми й відкриватися першими", – відзначив він.

За його словами, сьогодні перед багатьма лідерам держав стоїть складний вибір – вводити обмеження або стикатися з масовим поширенням небезпечної хвороби. У ЮНІСЕФ вважають, що школи все ж мають бути відкритими.

Є явні докази того, що початкові і середні школи не входять до числа основних факторів передачі захворювання. При цьому втрати, пов'язані з тим, що діти не ходять до школи, можливо, ніколи не будуть відшкодовані,

– заявив представник ЮНІСЕФ.

Школи все ще закриті через пандемію

На сьогодні початкові і середні школи закриті в 19 країнах. Зокрема, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під час пандемії майже в половині країн школи були закриті більше ніж на 200 днів.

А в країнах Африки у школу зараз не ходять близько 40% усіх дітей шкільного віку (це 4 з 10 учнів).

"У цьому регіоні ми спостерігаємо повторне закриття шкіл через нещодавній сплеск COVID-19. При цьому більше 32 мільйонів дітей не відвідують школу через пандемію або не повернулися після того, як їх школи відкрилися раніше", – сказав Джеймс Елдер.

Окрім того, у багатьох школярів в країнах з низьким рівнем доходу немає комп'ютерів, смартфонів або навіть доступу в інтернет, через що в умовах карантину вони практично повністю позбавлені можливості вчитися.

Насильство і вагітність замість навчання

За словами Джеймса, у питанні відкритті шкіл мова йде не тільки про навчання, а й про безпеку. Замість уроків під час карантину дітям довелося зіткнутися з тривогою, насильством і підлітковою вагітністю.

Візьмемо Уганду: з березня 2020 року по червень 2021 року кількість вагітностей серед молоді 10 – 24 років, які звернулися за медичною допомогою, збільшилася більш ніж на 20%,

– наголошує представник Дитячого фонду.

Також країни зазнали серйозні економічні наслідки, пов'язаних з нинішніми проблемами в сфері освіти. Згідно з доповіддю Світового банку, йдеться про втрату щонайменше 10 трильйонів доларів.

До слова, через місяць школярі повернуться до шкіл. У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.