ООН закликає якнайшвидше відкрити школи

Деякі школи зараз закриті на літні канікули, деякі – продовжують працювати. Але понад 600 мільйонів школярів в країнах, де триває навчання, позбавлені можливості вчитися через пандемію.

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Прес-секретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер вважає несправедливим те, що у світі бари й заклади громадського харчування відкриваються першими. "Школи повинні закриватися останніми й відкриватися першими", – відзначив він.

За його словами, сьогодні перед багатьма лідерам держав стоїть складний вибір – вводити обмеження або стикатися з масовим поширенням небезпечної хвороби. У ЮНІСЕФ вважають, що школи все ж мають бути відкритими.

Є явні докази того, що початкові і середні школи не входять до числа основних факторів передачі захворювання. При цьому втрати, пов'язані з тим, що діти не ходять до школи, можливо, ніколи не будуть відшкодовані,

– заявив представник ЮНІСЕФ.

Школи все ще закриті через пандемію

На сьогодні початкові і середні школи закриті в 19 країнах. Зокрема, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під час пандемії майже в половині країн школи були закриті більше ніж на 200 днів.

А в країнах Африки у школу зараз не ходять близько 40% усіх дітей шкільного віку (це 4 з 10 учнів).

"У цьому регіоні ми спостерігаємо повторне закриття шкіл через нещодавній сплеск COVID-19. При цьому більше 32 мільйонів дітей не відвідують школу через пандемію або не повернулися після того, як їх школи відкрилися раніше", – сказав Джеймс Елдер.

Окрім того, у багатьох школярів в країнах з низьким рівнем доходу немає комп'ютерів, смартфонів або навіть доступу в інтернет, через що в умовах карантину вони практично повністю позбавлені можливості вчитися.

Насильство і вагітність замість навчання

За словами Джеймса, у питанні відкритті шкіл мова йде не тільки про навчання, а й про безпеку. Замість уроків під час карантину дітям довелося зіткнутися з тривогою, насильством і підлітковою вагітністю.

Візьмемо Уганду: з березня 2020 року по червень 2021 року кількість вагітностей серед молоді 10 – 24 років, які звернулися за медичною допомогою, збільшилася більш ніж на 20%,

– наголошує представник Дитячого фонду.

Також країни зазнали серйозні економічні наслідки, пов'язаних з нинішніми проблемами в сфері освіти. Згідно з доповіддю Світового банку, йдеться про втрату щонайменше 10 трильйонів доларів.

До слова, через місяць школярі повернуться до шкіл. У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.