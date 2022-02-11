Оновлені уроки з інформатики допоможуть дітям знайти себе в ІТ-спеціальностях, – Федоров

1 вересня 2022 року розпочнеться пілотування нового покоління матеріалів з інформатики для учнів усіх класів. У рамках програми планують оновити та осучаснити зміст навчального предмету.

У мінцифри наголосили, що пілотування для шкіл впроваджують разом із Міністерством освіти і науки та проєктом EU4DigitalUA.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що один із ключових проєктів у рамках реформи ІТ-освіти – оновлення шкільного курсу з інформатики.

За його словами, в закладах освіти застаріле програмне забезпечення, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, предмет викладають вчителі інших предметів.

Це зовсім не ті уроки інформатики, які допоможуть дітям знайти себе у новому цифровому світі. Впевнений, що оновлені уроки з інформатики стануть тим першим базисом, який допоможе дітям потім легко знайти себе в ІТ-спеціальностях,

– зазначив Федоров.

Пілотування відбуватиметься у 50 закладах загальної середньої освіти. А з 1 вересня 2023 року оновлений зміст предмета "Інформатика" буде реалізовуватися для всіх шкіл на загальнодержавному рівні.

Проєкт передбачає залучення найкращих українських та європейських експертів, а також представників ІТ-кластерів та ІТ-асоціацій України, які готові надати технологічну експертизу для викладання, навчання та оцінювання учнів, а також створення нового контенту для шкільного предмета "Інформатика" у 1 – 11 класах.

В рамках проєкту планується:

проаналізувати та оновити зміст предмета “Інформатика”,

напрацювати концептуально новий підхід до методики викладання інформатики,

створити репозиторій цифрових освітніх ресурсів,

дати змогу школярам та вчителям обирати траєкторії навчання.

Міністр цифрової трансформації анонсував проєкт ще грудні 2021 року. Він наголосив, що вчитися правильно користуватися технологіями "важливо з дитинства", зокрема у школах на уроках інформатики.

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